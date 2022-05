V Česku se už za 4 měsíce prodalo přes tisíc elektromobilů

Trh s novými osobními vozy sice v Česku nadále klesá, ale prodeje bateriových elektromobilů v prvních měsících letošního roku v porovnání s loňským výsledkem naopak rostou.

Z čerstvé statistiky Svazu dovozců automobilů vyplývá, že úřady do provozu zaregistrovaly od prvního ledna do posledního dubnového dne přesně 1035 osobních elektroaut. To je sice zhruba o dvě stě kusů vyšší počet než v loňském roce, ale v zásadě jde o velmi podobný údaj jako v roce 2020. Tehdy ovšem statistiku zásadním způsobem ovlivnilo zaregistrování více než pěti stovek kusů elektrické verze Škody Citigo.

Podíl elektromobilů na celkových prodejích je stále pod hranicí dvou procent. Tam se udržuje také podíl plug-in hybridních vozů. Jejich prodeje ovšem při srovnání se stejným obdobím loňska zhruba o čtvrtinu klesly.

Nejúspěšnější značkou z hlediska registrací bateriových elektromobilů u nás je za první třetinu roku stále značka Škoda, přestože po určitou dobu model Enyaq nemohla vyrábět. Letos její dealeři v České republice zákazníkům předali 360 čistě elektrických vozů. Za ní následuje s 88 exempláři Volkswagen, kterého těsně stíhá Hyundai (85). Daří se také Mercedesu, který si na své konto připsal 77 registrací.

Plug-in hybridní vozy se letos zatím nejlépe dařilo prodávat opět Škodovce. Připsala si na své konto 161 „čárek“, druhá Toyota 123 a třetí Mercedes-Benz 120. Tato značka evidentně těží z toho, že jako jediná nabízí rovněž kombinaci elektromotoru a vznětového spalovacího agregátu. U všech ostatních spolupracuje elektromotor vždy se zážehovým motorem.

