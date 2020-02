V Česku se 29. února rodí obvykle kolem tří stovek dětí

Praha - V poslední únorový den přestupného roku přichází v Česku na svět kolem tří stovek dětí. Datum narození 29. února zapsaly od roku 1992 matriky do nových rodných listů celkem 1941 lidem. Pro svou svatbu si tento neobvyklý termín od té doby vybralo 1445 párů. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Data o situaci v jednotlivých dnech mají statistici k dispozici od roku 1991. Životní události 29. února tak mohli sledovat zatím sedmkrát.

Za posledních sedm přestupných let se narodilo nejvíc dětí v poslední únorový den v roce 2008. Bylo jich 319. Tvořily tak něco přes čtvrt procenta všech narozených před 12 lety. V roce 2012 přišlo na svět 301 dětí. Nejméně chlapců a děvčat mělo datum 29. února v rodném listě v roce 2004, a to 190. Tehdy to nebyly ani 0,2 procenta narozených.

Nejvíc manželství v 29. únorový uzavřely dvojice v přestupném roce 1992. Ano si tehdy řeklo 990 párů. Byla to sobota. Podle statistiků bylo i tak svateb o sedm desítek méně než o týden dřív 22. února. Následoval rok 2008 s 238 sňatky v poslední únorový den, a to v pátek. Průměrný počet pátečních sňatků v tomto roce byl mírně vyšší. Nejméně svatebních obřadů se odehrálo v roce 2004, kdy jich bylo 25. Poslední únorový den tenkrát připadl na neděli.

Podle Pavla Hortiga z ČSÚ u svatby nehraje ani tak roli neobvyklé datum, podstatný je spíš měsíc a den v týdnu. "Nejčastěji se svatby konají v sobotu, pak v pátek. Zhruba dvě třetiny se jich uskuteční od června do září. Únor bývá i po přepočtu na stejný počet dnů druhým či třetím měsícem s nejmenším počtem sňatků," upřesnil Hortig. Dodal, že na sobotu připadá kolem 70 procent svatebních obřadů, na pátek asi 20 procent.

Podle Hortiga statistiky ukazují, že atraktivnější jsou pro snoubence jiná data, a to spíš ta se zajímavou číselnou kombinací. Zmínil třeba 9. 9. 2009, 10. 10. 2010, 12. 12. 2012 či 16. 6. 2016.