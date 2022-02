V Česku padlo několik teplotních rekordů, v Čáslavi bylo 14 stupňů

Praha - V Česku dnes padaly teplotní rekordy pro 10. února. Naměřilo je 26 ze 160 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji dnes bylo v Čáslavi, a to 14 stupňů Celsia. V tomto případě to ale rekord nebyl. ČTK to řekl František Šopko z Českého hydrometeorologické ústavu (ČHMÚ). V pátek už by tak teplo být nemělo, přes ČR bude v noci přecházet studená fronta.

"Rekordy dnes padaly po celé republice, ale nejvíce jich bylo na jižní Moravě a v Polabí," uvedl Šopko. Nové maximum zaznamenali například v Dyjákovicích na Znojemsku, kde bylo 13,8 stupně Celsia. V Pohořelicích nedaleko Brna pak bylo 13,5 stupně. Pouze o desetinu menší hodnotu měla nejvyšší teplota v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku.

V pátek má být zpočátku většinou zataženo s občasným deštěm, ve vyšších polohách může sněžit nebo padat déšť se sněhem. Postupně se začnou od severozápadu na většině území objevovat sněhové přeháňky, v nízko položených místech může pršet. Nejvyšší teploty budou dva až šest stupňů Celsia, na horách kolem minus dvou stupňů.