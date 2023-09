V Česku je sedm z osmi izraelských radiolokátorů MADR

Hrušovany (Chomutovsko) - V Česku je už sedm z osmi armádních radiolokátorů MADR izraelské výroby. Armáda by je chtěla do konce roku začlenit do systému monitorování prostoru nad Českou republikou. Následně budou starší typy radarů vyřazovány. Novinářům to dnes řekl náměstek ministryně obrany František Šulc při návštěvě 7. radiotechnické roty v Hrušovanech na Chomutovsku.

Fotogalerie

"Už je tu sedm z osmi radarů a ten poslední by měl dorazit příští měsíc. Jeden už je připojený plně a ostatní se postupně připojí. Jsou to porodní bolesti jako s každou novou technologií, ale i přes to jsme rádi, že tu už radary máme a můžeme je postupně připojovat, protože jsou skutečně technologickým skokem," uvedl Šulc.

Mobilní radiolokátory MADR (EL/M-2084 MMR) za 3,5 miliardy korun pořídila česká armáda v roce 2019 od izraelského výrobce Elta Systems. Předpokládá se, že pět radiolokátorů MADR bude poskytovat neustálý obraz vzdušné situace nad územím České republiky. Další dva mobilní radary EL/M-2084 MMR získají rovněž bojové jednotky a vojáky mají chránit při válečných operacích nebo na zahraničních misích. Zároveň budou vyčleněny pro případy krizových situací v rámci aktivace Národního posilového systému NaPoSy a za této situace budou radary spolu s komplety protivzdušné obrany a letectvem plnit úkoly spojené se zvýšenou ochranou strategických objektů.

Izraelské radary nahradí ve výzbroji zastaralou radiolokační techniku ruské výroby, jejíž životnost je už na hraně. Podle Šulce tak vojáci zaslouží ocenění, že se jim daří tuto techniku zatím udržet v činnosti.

Nové radary zajistí armádě přehled o vzdušné situaci ve výškách od 100 do 3000 metrů. Mají dosah podle armády asi 250 kilometrů a tak pětice radarů spolu s další lokační technikou pokryje celé území Česka. Zatímco předešlé typy musely většinou pracovat ve dvojici, aby dokázaly určit polohu létajících objektů, 3D radary MADR to zvládnou samy. Navíc jsou schopny detekovat i dělostřeleckou munici, doplnil zástupce velitele 26. pluku velení, řízení a průzkumu Martin Novák.