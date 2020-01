V Česku je plošná chřipková epidemie, zasáhla hlavně jižní Čechy

Praha - V Česku je plošná chřipková epidemie, oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Na 100.000 obyvatel připadá 1865 nemocných s akutními obtížemi dýchacích cest včetně chřipky. Nárůst nemocnosti hygienici zaznamenali ve všech věkových skupinách a ve všech krajích. Nejvíc nemocných v poměru k počtu obyvatel je na jihu Čech a v Moravskoslezském kraji. Některá zdravotnická a sociální zařízení v Česku kvůli epidemii omezují návštěvy.

Epidemie chřipky v Česku obvykle přichází v lednu, loni ji hygienici vyhlásili na začátku února. Lékaři odhadují, že každoročně s chřipkou souvisí zhruba 1500 až 2000 úmrtí.

V Jihočeském kraji, který letos patří k nejpostiženějším, začala chřipková epidemie minulý týden. Hygienici nyní evidují 2211 případů respiračních onemocnění na 100.000 obyvatel. Nejvíce nemocných je v okrese Český Krumlov a na Českobudějovicku. Na následky chřipky zatím zemřelo na jihu Čech jedno dítě.

S chřipkovou epidemií se potýká také sever Moravy a Slezko. Na každých 100.000 obyvatel Moravskoslezského kraje připadá 2100 nemocných, což znamená že byl překročen epidemický práh. V regionu byly v tomto týdnu hlášeny tři nové případy chřipky se závažným klinickým průběhem.

O 40 procent oproti předchozímu týdnu vzrostl počet lidí s akutními respiračními onemocněními ve Zlínském kraji. Na 100.000 obyvatel tam připadá 1951 nemocných. Kraj je ve fázi nastupující celoplošné epidemie.

Chřipková epidemie je také ve Středočeském kraji, kde hygienici registrují 1911 nemocných na 100.000 obyvatel. Zákaz nebo omezení návštěv proto vydaly například Městská nemocnice Městec Králové, nymburská nemocnice nebo kralupská léčebna dlouhodobě nemocných. "Byla uzavřena řada školských zařízení v okresech Kladno, Mladá Boleslav, Nymburk, Příbram a Rakovník," doplnila ředitelka protiepidemického odboru středočeské hygienické stanice Lilian Rumlová. Hygienici v kraji od začátku chřipkové sezony evidují šest závažných případů v souvislosti s onemocněním chřipkou, v jednom případě s úmrtím.

Mezi 1600 a 1700 nemocnými na 100.000 obyvatel mají Olomoucký, Plzeňský, Královéhradecký a Liberecký kraj. V Pardubickém a Jihomoravském kraji nemocnost přesahuje 1700 případů. V Ústeckém a Karlovarském kraji připadá přibližně 1800 nemocných na 100.000 obyvatel.

Relativně nejlepší situace ze všech krajů je na Vysočině. Podle posledních údajů je v kraji víc než 1300 nemocných na 100.000 obyvatel. Některá zdravotnická a sociální zařízení jsou přesto uzavřená návštěvám a zákaz zatím nebudou rušit. Například Domov důchodců Proseč u Pošné, který návštěvy zakázal ve čtvrtek, zůstane zřejmě zavřený do konce února.

Na hranici epidemie je Praha s 1500 nemocnými na 100.000 obyvatel. Některé nemocnice v hlavním městě už začaly omezovat návštěvy na vybraných odděleních.

Jihočeský kraj

Počet pacientů za poslední týden vzrostl o 23,9 procenta. Hygienici nyní evidují 2211 případů respiračních onemocnění na 100.000 obyvatel. ČTK to dnes řekla ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. Na následky chřipky zatím zemřelo na jihu Čech jedno dítě.

Nárůst zaznamenali hygienici ve všech věkových skupinách, nejvíc u předškolních dětí do pěti let, kde nemocnost vzrostla proti minulému týdnu o 27,4 procenta na 6662 případů na 100.000 lidí. "V této věkové kategorii je nejvyšší nemocnost," uvedla ředitelka.

Nejvíce nemocných je v okrese Český Krumlov, kde jich připadá 3403 na 100.000 obyvatel, druhý nejvyšší počet nemocných je na Českobudějovicku, 2934 případů na 100.000 lidí. "Z chřipkových virů dominuje v populaci kraje chřipka typu A. V týdnu jsme zaznamenali dva klinicky závažné případy chřipky. Jednalo se o muže a ženu ve věkové skupině 65 let a víc z okresu České Budějovice a Jindřichův Hradec," uvedla ředitelka.

Kvůli chřipce a akutním respiračním chorobám nesmí návštěvy do českokrumlovské, jindřichohradecké, prachatické, strakonické a volyňské nemocnice, omezené jsou návštěvy v nemocnici České Budějovice. Zákaz platí i v domově se zvláštním režimem v Rakvicích na Písecku, v píseckém Alzheimercentru, ode dneška i v Diakonii ČCE - písecké středisko Blanka. Od 1. února zakáže návštěvy českobudějovický domov pro seniory Máj, domov pro seniory U Hvízdala v Českých Budějovicích od 3. února. Ode dneška jsou zakázané návštěvy i v domech s pečovatelskou službou Lidická a Rybniční ve Strakonicích. Od 21. ledna nesmí návštěvy do táborského Senior domu.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji dosáhla nemocnost chřipkovými onemocněními hranice epidemie. Nemocných je 1853 lidí na 100.000 obyvatel. Proti minulému týdnu jde o nárůst o 38,5 procenta. Nemocnost akutními respiračními infekcemi stoupla ve všech věkových skupinách, informovala dnes ČTK Krajská hygienická stanice Karlovy Vary. Tři lidé už v Karlovarském kraji na následky chřipky zemřeli.

Nejvyšší nemocnost byla v pátém kalendářním týdnu v okrese Karlovy Vary, kde bylo 2055 nemocných na 100.000 obyvatel. Nejnižší byla v okrese Cheb, kde bylo 1628 nemocných na 100.000 obyvatel), v okrese Sokolov byla nemocnost 1841 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu vzrostl podíl nemocných chřipkovými chorobami ve všech okresech, a to v okrese Karlovy Vary o 48,7 procenta, v okrese Sokolov o 58,4 procenta a v okrese Cheb o 11,7 procenta.

V posledním týdnu bylo zjištěno šest nových potvrzených případů chřipky, v letošní zimní sezoně je to už 24 případů.

"Karlovarská krajská nemocnice od počátku letošního roku eviduje 20 potvrzených případů chřipky. V současné době není v naší nemocnici hospitalizován žádný pacient s těžkým průběhem tohoto onemocnění," řekl ČTK mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.

Hygienici ale upozorňují na to, že nemocných přibývá. "Situaci proto monitorujeme a naše nemocnice je připravena v případě nárůstu počtu nemocných přijmout odpovídající opatření," dodal mluvčí.

Královéhradecký kraj

Počet nemocných se tento týden v kraji zvýšil o 27 procent na 1670 nemocných na 100.000 obyvatel. Hygienici k dnešku evidovali 12 případů klinicky závažného onemocnění chřipkou, z toho jeden člověk zemřel.

"V souvislosti s celkovou dynamikou vývoje lze konstatovat, že se jedná o fázi plošné epidemie akutních respiračních onemocnění smíšeného nechřipkového a chřipkového původu," uvedli dnes hygienici na webu krajské hygienické stanice.

Nejvíce nemocných v uplynulém týdnu hygienici evidovali na Hradecku. Naopak nejméně nemocných měli hlášeno z Náchodska.

Zákaz návštěv zatím z nemocnic v kraji vydala Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Zákaz návštěv se ode dneška do odvolání týká vybraných klinik a oddělení. Platí na celé 4. interní klinice, na plicní klinice, na klinice infekčních nemocí a na vybraných odděleních 3. interní kliniky. Návštěvy nemohou ani na oddělení s hospitalizovanými novorozenci porodnicko-gynekologické kliniky. Na odděleních, kde zákaz návštěv není, musejí návštěvy k pacientům přistupovat pouze v ústence.

Loni na přelomu ledna a února byla situace s chřipkovými onemocněními v kraji obdobná. Hygienici tehdy oznámili vypuknutí chřipková epidemie, nemocných tehdy bylo 1545 na 100.000 obyvatel. Epidemie loni trvala do prvního týdne v březnu.

Liberecký kraj

Na 100.000 obyvatel je 1683 případů nemocí dýchacích cest. Nemocnost stoupla v kraji za poslední týden o 18 procent. Novináře dnes o tom informoval krajský hygienik Vladimír Valenta. "Dáváme doporučení zdravotnickým zařízením a zařízením sociální péče, aby omezila návštěvy," dodal.

Nemocnost v kraji dosáhla epidemického prahu, za nějž hygienici považují 1600 až 1800 nemocných na 100.000 lidí. Nejhorší situace je v kraji na Semilsku. Nemocnost tam stoupla o 60 procent na 2104 případů na 100.000 obyvatel. "Zejména díky tomu, že je tam postižená starší věková kategorie," uvedl Valenta. Lidé starší 65 let patří mezi rizikové skupiny pro závažný průběh chřipky.

Letos měla nemoc závažný průběh u tří lidí, jeden zemřel. "Byla to osoba s přidruženými základními onemocněními. Nejednalo se o osobu, která by před tím byla úplně zdravá," uvedla epidemioložka Jana Prattingerová.

V tomto týdnů výrazně přibylo laboratorně potvrzených případů chřipky, bylo jich 27. Od začátku chřipkové sezony, tedy od září 2019 do minulého týdne jich bylo 38. Celkem tak hygienici evidují 66 případů, v drtivé většině z nich šlo o virus typu A.

Moravskoslezský kraj

V tomto týdnu počet nemocných vzrostl o 26,3 procenta na 2100 případů na 100.000 obyvatel, což znamená že byl překročen epidemický práh. Nejhůře je na tom stále Opavsko. ČTK o tom dnes informovala krajská hygienička Pavla Svrčinová.

"Nejvyšší počet nemocných byl hlášen z okresu Opava, kde onemocnělo 3979 osob na 100 000 obyvatel," uvedla Svrčinová. Nejčastěji nemocné jsou stále děti předškolního věku, kde nemocnost dosáhla 5574 případů na 100.000 obyvatel.

V regionu byly v tomto týdnu hlášeny tři nové případy chřipky se závažným klinickým průběhem. Šlo o tři neočkované muže z okresu Ostrava-město a Frýdek-Místek. Museli být hospitalizováni na odděleních ARO a JIP.

"Na lékařských službách první pomoci se podíl osob ošetřených pro akutní respirační infekce pohyboval v rozmezí do 58,1 procenta," doplnila Svrčinová.

Epidemie chřipky zasáhla v Česku už řadu krajů. Podle hygieniků nejvíce stonají děti. K příznakům onemocnění patří kašel, chřipka, horečka, zimnice nebo bolest hlavy. Nemocnost se před vysvědčením výrazně projevovala i ve školách, z nichž některé kvůli tomu slučovaly třídy nebo třeba upravovaly provoz jídelny.

Pardubický kraj

Počet akutních respiračních chorob prudce vzrostl a dosáhl úrovně epidemie. Na 100.000 obyvatel připadá více než 1700 nemocných. Nejvíce zasaženy jsou okresy Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí, na Pardubicku jsou zatím choroby rozšířeny méně, řekla ČTK ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olga Hégrová.

"V tomto týdnu přibylo akutních respiračních infekcí o 44 procent. Jako kraj jsme přesáhli hranici epidemie," uvedla Hégrová.

Nemocemi nejvíce trpí děti předškolního a školního věku a také mladí lidé do 24 let. Hygienici evidují již z minulého týdne dva závažné případy onemocnění s komplikacemi, nikdo ale na jejich následky nezemřel.

Společnost Nemocnice Pardubického kraje dnes vyhlásila ve všech pěti nemocnicích zákaz návštěv. Platí do odvolání na všech pracovištích, uvedla mluvčí společnosti Kateřina Semrádová. Přítomnost otce u porodu možná je, musí ale mít potvrzení o bezinfekčnosti. Posoudit zdravotní stav doprovodu nastávající maminky je v kompetenci personálu porodnice. Podle Hégrové by lidé měli návštěvy příbuzných ve zdravotnických a sociálních zařízeních odložit, pokud se sami nebudou cítit v pořádku. Některé domovy důchodců již k tomu veřejnost vyzvaly.

"Příští týden se nemocnost bude zřejmě ještě zvyšovat. Pak přijdou jarní prázdniny a díky nim se situace opět zklidní," odhaduje Hégrová.

Plzeňský kraj

Počet lidí s akutními respiračním infekcemi a chřipkami se za týden zvýšil o 36 procent. V regionu, v němž žije téměř 590.000 obyvatel, je nyní v přepočtu 1600 nemocných na 100.000 obyvatel. Za hranici epidemie považují hygienici nemocnost 1500 lidí na 100.000 obyvatel. Absolutně je v kraji 9229 lidí s respiračními onemocněními, to je o 2457 více než minulý týden. Údaje o nemocnosti ČTK poskytla pracovnice Krajské hygienické stanice v Plzni.

Chřipkové prázdniny vyhlásily dvě školy v Plzni, řekla mluvčí magistrátu Eva Barborková. Od pondělí 3. února má týdenní chřipkové prázdniny 26. základní škola Plzeň-Růžovka v areálu Bory, v litické části by měla výuka pokračovat podle rozvrhu. Už dnes začaly kvůli nemocnosti vyšší než 65 procent chřipkové prázdniny v 55. mateřské škole v Mandlově ulici. Potrvají do 7. února.

Opatření přijala také Fakultní nemocnice Plzeň. Vzhledem k nárůstu akutních respiračních onemocnění od 2. února do odvolání zakázala veškeré návštěvy na hemato-onkologickém oddělení a na všech jednotkách intenzivní péče. "V celé Fakultní nemocnici Plzeň jsou zakázané návštěvy osobám mladším 15 let a všem návštěvníkům s příznaky respiračního onemocnění, jako je zvýšená teplota, rýma, kašel, zvýšená únava," uvedl vedoucí oddělení epidemiologie v nemocnici Jaroslav Jirouš.

Největší nemocnost zaznamenali hygienici v tomto týdnu na Klatovsku, kde je v přepočtu na 100.000 obyvatel 1989 nemocných a nemocnost oproti minulému týdnu stoupla o 81 procent. Vysokou nemocnost má také okres Plzeň-jih s 1928 nemocnými na 100.000 obyvatel a nárůstem nemocnosti oproti minulému týdnu o 47 procent. Nad hranicí epidemie se drží ještě Tachovsko s 1778 nemocnými na 100.000 obyvatel a nárůstem o 42 procent a Plzeň, kde se nemocnost zvedla o 14 procent. Naopak nejmenší podíl nemocných má Domažlicko, kde marodí v přepočtu 1173 lidí.

Středočeský kraj

Respirační onemocnění má 1911 lidí ze 100.000, o 32 procent víc než před týdnem. Nemocnice zakazují návštěvy, uzavřeny jsou i některé školky a školy. Nejvíce nemocných je mezi malými dětmi, uvedla dnes ředitelka protiepidemického odboru středočeské hygienické stanice Lilian Rumlová.

Nejvyšší nemocnost lidí s infekcí dýchacích cest lékaři hygienikům hlásili v okrese Praha-východ, nejnižší v okrese Kolín. "V porovnání s předchozím kalendářním týdnem byl zaznamenán výrazný vzestup onemocnění s klinickým obrazem chřipky," dodala mluvčí. Celková nemocnost v regionu v tomto případě činí 246 případů na 100.000 obyvatel, oproti předchozímu týdnu téměř o 60 procent více.

Zákaz nebo omezení návštěv vydaly například Městská nemocnice Městec Králové, nymburská nemocnice nebo kralupská léčebna dlouhodobě nemocných. "Byla uzavřena řada školských zařízení v okresech Kladno, Mladá Boleslav, Nymburk, Příbram a Rakovník," doplnila Rumlová.

Hygienici v kraji od začátku chřipkové sezóny evidují šest závažných případů v souvislosti s onemocněním chřipkou, v jednom případě s úmrtím. V uplynulém týdnu na komplikace spojené s chřipkou nikdo nezemřel.

Ústecký kraj

Nemocných akutními respiračními onemocněními a chřipkami je v kraji přes 14.400, což je 1800 lidí na 100.000 obyvatel. Počet nemocných v porovnání s minulým týdnem stoupl o 40 procent, hranicí pro vyhlášení chřipkové epidemie je 1500 nemocných na 100.000 obyvatel. ČTK to dnes řekla ředitelka ústecké krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková.

V Ústeckém kraji žije okolo 820.000 obyvatel. Nejvíce nemocných je na Teplicku, kde má respirační onemocnění víc než 2300 lidí na 100.000 obyvatel.

Krajská zdravotní (KZ) kvůli zvýšení respiračních onemocnění dnes omezila návštěvy ve všech pěti nemocnicích, a to v Děčíně, Teplicích, Ústí nad Labem, Mostě a Chomutově. Zákaz návštěv do odvolání na lůžkových odděleních vyhlásila na doporučení krajské hygienické stanice.

"Uvedená opatření platí až do jejich odvolání, další mohou následovat s ohledem na vývoj epidemiologické situace," napsal v tiskové zprávě mluvčí KZ Ivo Chrástecký.

Podle Šimůnkové postihuje onemocnění nejvíc děti předškolního a školního věku. "Stoupla nemocnost také u dorostu a studentů," dodala.

Školy v krajském městě se s výrazně vyšším počtem nemocných dětí sice potýkají, ale kvůli pololetním prázdninám a následujícím jarním prázdninám zavřené nebyly, informoval ČTK náměstek primátora Michal Ševcovic (PRO Zdraví a Sport). "Nicméně jaká bude situace po 10. únoru, kdy prázdniny končí, lze těžko předpovídat," uvedl. Zavřené školy nehlásí ani Teplice, Chomutov a Děčín.

Chřipka se od virózy liší rychlým nástupem, bolestí kloubů a tělesnou teplotou nad 38 stupňů Celsia. Nejúčinnější prevencí je vyhnout se kontaktu s nemocnými, dále pravidelné mytí rukou vodou s mýdlem. Neumytýma rukama by se lidé neměli dotýkat obličeje. Lidé také mají možnost dát se proti chřipce očkovat.

Zlínský kraj

Akutní respirační onemocnění má 1951 lidí ze 100.000, což je o 40 procent více než před týdnem. Nárůst o 218 procent hygienici zaznamenali u onemocnění chřipkou, má ji 327 lidí ze 100.000 obyvatel. Na základě těchto údajů a výrazné dynamiky nárůstu počtu nemocných ve všech věkových skupinách i ve všech okresech kraje je zřejmé, že Zlínský kraj je ve fázi nastupující celoplošné epidemie, řekla dnes ČTK ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Jana Hošková.

Hygienici z preventivních důvodů s platností ode dneška doporučili omezit návštěvy v různých zařízeních. Krajské nemocnice vyhlásí zákaz návštěv na lůžkových odděleních. Ode dneška platí v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně a Kroměřížské nemocnici, od soboty v Uherskohradišťské a Vsetínské nemocnici, řekl ČTK mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant. Zákaz platí do odvolání.

"Takový vývoj jsme očekávali, chřipek bohužel opravdu rapidně přibývá a nezvykle teplý leden k tomu jen přispěl. Zákaz návštěv je pro pacienty i jejich blízké vždycky nepříjemný, proto jim děkujeme, že situaci chápou. Jde přece jen o zdraví našich pacientů, jejich stav by se případným přenosem infekce zvenčí mohl zkomplikovat, čemuž chceme tímto opatřením předejít," uvedl předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček. V Nemocnici Valašské Meziříčí, která je součástí skupiny Agel, bude platit zákaz návštěv od pondělí, výjimkou bude porodnice, kde zákaz platit nebude.

Doporučené omezení návštěv se týká lůžkových zdravotnických zařízení, domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením i domovů se zvláštním režimem. "Vyhlášení omezení či regulace návštěv a jeho následné odvolání je plně v kompetenci ředitelů jednotlivých zařízení po zvážení místní situace," uvedla Hošková.

Nejvíce nemocných respiračními onemocněními je mezi dětmi do pěti let, v této kategorii stůně 4903 dětí ze 100.000, což je o 41 procent více než před týdnem. Nejvyšší nárůst nemocnosti zaznamenali hygienici u školáků, tedy dětí mezi šesti a 14 lety, nemocných je jich 3881 ze 100.000, o 46 procent více než před týdnem.

"Stejná situace je i u chřipkových nákaz, kdy nejvíce postižení jsou školáci, ale i lidé ve věku 25 až 64 let, nicméně začíná stoupat i nemocnost v nejrizikovější kategorii, tedy u osob nad 65 let věku," uvedla Hošková. Nemocnost v kraji by se podle ní měla příští týden zvyšovat.

V kraji již byly tři závažné průběhy chřipky typu A. Nikdo v souvislosti s onemocněním nezemřel. Minulou zimu bylo v kraji 14 závažných případů chřipky, na následky onemocnění zemřeli tři lidé.