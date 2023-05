V Česku je nedostatek profesionálních řidičů, chybí jich až 25.000

Praha - V České republice chybí asi 25.000 profesionálních řidičů. Nedostatek se dále prohlubuje, protože profesi přestává ročně vykonávat zhruba 8000 lidí, přičemž ji začíná provozovat 5000. Citelný je i malý zájem mladých lidí o řidičskou profesi a zdlouhavý proces zaměstnání cizinců, uvedl dnes na dotaz ČTK ředitel Institutu silniční dopravy Česmad Tomáš Bicera.

V České republice podle Bicery chybí zhruba 20.000 řidičů kamionů a přes 5000 řidičů autobusů. "Ačkoliv se nedostatek pracovních sil nyní týká téměř každé profese, v oblasti dopravy je o to citelnější, že pozice řidičů nelze v současné době zatím nahradit technologiemi. Problém je přitom celoevropský, ba celosvětový," uvedl Bicera.

Nedostatek řidičů se snaží Sdružení automobilových dopravců Česmad, pod který Institut silniční dopravy spadá, řešit podporou českých středních škol. Bicera uvedl, že podporují žáky technických oborů, aby si při studiu udělali řidičský průkaz skupiny C. "Doprava, ač důležitý obor, nemá žádný samostatný učební obor řidič. A o jeho vytvoření se ani neuvažuje. Důvodem, je, že absolventi by měli mít co možná největší uplatnitelnost na trhu práce, a úzce specializovaný učební obor do této koncepce nezapadá," dodal.

Řidičský průkaz na skupinu C, tedy nákladní vozidla nad 3,5 tuny, může dnes získat uchazeč od 21 let. Výjimku mohou mít 18letí uchazeči, kteří absolvují rozšířený rozsah školení v délce 280 hodin. Podle Bicery by oboru prospělo, pokud by mohli získat řidičské oprávnění C nebo D řidiči od 18 let po absolvování školení v základním rozsahu 140 hodin.

"Je iluzorní se domnívat, že delší školení nějak významně zlepší znalosti a schopnosti nového mladého řidiče oproti tomu, kdo absolvuje základní školení. Snížení věku na 18 let se nabízí i proto, že moderní vozidla jsou vybavená asistenčními systémy, které řidiči výrazně pomáhají při řízení a zajišťují i vyšší bezpečnost provozu," řekl Bicera. Dodal však, že s tímto problémem čeští zákonodárci na lokální úrovni nic nezmůžou. "Bohužel, aby taková změna nastala, musí dojít ke změně směrnice Evropské unie," uvedl.

Dalším řešením by podle Bicery mohlo být zjednodušení procesu zaměstnávání zahraničních pracovníků na řidičské pozice. "Proces zaměstnání cizince a vyřízení zaměstnanecké karty v Česku zabere řádově čtyři až osm měsíců, zatímco v zahraničí, například v Polsku, je možné stejného zahraničního pracovníka zaměstnat v řádů týdnů," řekl. Podle něj situaci neřeší ani volný vstup na český trh práce Ukrajinců, neboť v Česku nyní převažují ukrajinské ženy. "Proto lze hovořit jen o dílčích náborových kampaních autobusových dopravců, kteří jsou schopni zaměstnat některé ženy na pozicích řidiče MHD," dodal. Podíl řidiček je v Česku tři procenta, což je pod evropským průměrem.