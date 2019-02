Praha - V Česku je 1537 starostek. Ženu ve svém čele tak má 24 procent z 6336 měst a obcí. Ženy pak tvoří 28 procent osazenstva zastupitelstev. ČTK o tom v tiskové zprávě informoval odbor rovnosti žen a mužů úřadu vlády, který pracuje nyní na analýze o ženách v komunální politice. Poslední komunální volby se konaly loni v říjnu. Zastoupení žen v samosprávách je po nich zatím nejvyšší.

Česko dlouhodobě sklízí kritiku mezinárodních institucí za nízký podíl žen na rozhodování a jejich malé zastoupení v politice. Ženy tvoří něco přes polovinu obyvatel ČR. V posledních letech představují většinu absolventů vysokých škol. V průměru vydělávají o pětinu méně než muži.

Na kandidátních listinách bylo loni na podzim zhruba 33 procent žen a 67 procent mužů. V zastupitelstvech mužům připadlo 72 procent křesel a ženám 28 procent. Podle vládního odboru je to dosud nejvyšší podíl.

Podle organizace Fórum 50%, která se zaměřuje na vyrovnané zastoupení žen v politice, se ženský podíl na rozhodování zvedá pomalu. Důvodem bývá to, že strany na kandidátky často zařazují žen méně a dávají jim také méně volitelná místa.

Podle statistik v roce 1994 bylo na kandidátkách 22 procent žen a 78 procent mužů. V zastupitelstvech pak zasedlo 18 procent žen a 82 procent mužů. O osm let později bylo na listinách 27 procent jmen ženských. Ženy pak tvořily 23 procent zvolených. Experti a expertky na problematiku rovných šancí poukazují na to, že nynějším tempem by se vyrovnaného zastoupení obou pohlaví dosáhlo za dlouhá desetiletí.

"Největší zastoupení žen mají obce v Karlovarském kraji - 33,08 procenta, naopak nejmenší obce v Kraji Vysočina - 18,44 procenta," uvedl vládní odbor. Podle něj se situace ve větších městech liší. Z 27 statutárních měst má ženu v čele Brno, Jihlava, Karlovy Vary a Třinec. "Ve statutárních městech je tedy zastoupení žen na pozici starostky jen 15 procent," dodali zástupci vládního odboru.

Podle Fóra 50% největší poměr zastupitelek je v malých vsích, nejmenší na magistrátech. Také starostky potvrzují, že čím vyšší jsou politická patra, tím méně žen do nich vystoupá.

"V komunální politice je volba ženy snadnější, pokud jsou za ní vidět jasné úspěchy z vedení obce, ale bohužel v té vyšší politice, kam jsem taktéž kandidovala, se to již říci nedá. Nezbývá než věřit, že i tento problém se časem podaří vyřešit a do vyšších pater politiky se dostanou lidé, kteří jsou zvyklí na přímou odpovědnost občanům," uvedla starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková. Svou obec vede už osm let, voliči jí dali důvěru třikrát.

Ženy ve vedení obcí poukazují i na to, že na rozdíl od mužů musí své okolí o svých schopnostech pořád přesvědčovat. "Musela jsem překonat mnohé předsudky, zda jako žena dokážu zajistit chod a rozvoj města. Troufnu si tvrdit, že musím pracovat ne na sto, ale na 200 procent. I přes hmatatelné úspěchy stále musím dokazovat, že na to mám," uvedla starostka Smečna Pavla Štrobachová.

Vládní odbor rovnosti nyní získané údaje zpracovává. Sleduje politickou příslušnost starostek a starostů či jejich věk. Zaměřuje se také na velikost obcí.

Podíl žen na kandidátních listinách a zvolených v komunálních volbách v jednotlivých letech v procentech

1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 nominované 21,6 24,9 27,1 29,4 31,2 32,2 32,8 zvolené 17,7 20,5 22,6 24,9 26,3 27,1 28

Zdroj: Fórum 50%, Český statistický úřad