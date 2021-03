V Česku funguje pět linek na respirátory darovaných Tchaj-wanem

Praha - V České republice už je v provozu pět linek na výrobu respirátorů, které vládě věnoval Tchaj-wan v návaznosti na loňskou návštěvu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Šéf horní komory Parlamentu si dnes prohlédl výrobní halu v Praze Kunraticích, kde české konsorcium Evropské centrum pro vývoj a výrobu respirátorů (ECVVR) uvedlo do provozu další dvě linky. Dvě tam fungují od začátku února, pátá linka je ve Zlíně. Čeští senátoři navštívili Tchaj-wan loni v červnu k nelibosti Číny, která ostrovní zemi považuje za svou vzbouřenou provincii.

Fotogalerie

"Díky návštěvě na Tchaj-wanu máme tady v České republice pět linek na výrobu respirátorů, které vyrobí měsíčně pět milionů respirátorů," řekl Vystrčil. Dodal, že k výrobě ECVVR využívá výhradně české komponenty a že část z vyrobených pomůcek půjde na charitativní účely. Do Senátu dnes podle něj dorazilo prvních 200.000 kusů, které budou potřebným distribuovat sami senátoři ve svých obvodech.

Loňské návštěvy na Tchaj-wanu se zúčastnil i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). "Magistrát je jedním ze zákazníků, my jsme už nakoupili respirátory z tchaj-wanských linek," řekl dnes v Kunraticích. Dodal, že stát by měl zajistit, aby administrativní zátěž nebyla pro české výrobce ochranných pomůcek větší, než jaká je pro dovozce. "Pevně doufám, že nakonec to dopadne tak, že ta laťka bude stejná," řekl.

Konsorciium ECVVR tvoří firmy InoCure a Good Mask. Generální ředitel Good Mask Martin Ladyr řekl, že firma nyní na plný provoz, kdy vyrábí 24 hodin denně a sedm dní v týdnu, zvládne vyrobit 30 milionů respirátorů měsíčně. S ohledem na snižující se poptávku podle něj zvažuje snížení počtu směn. Kromě čtyř linek z tchaj-wanu, které zvládnou asi 15 procent celkové produkce, firma provozuje dalších 26 linek původem z Číny. Do skupiny Good Mask patří také firma Masanta, která vyhrála státní tendr na dodávku milionů antigenních testů určených pro testování na koronavirus ve školách.

Pátá linka, kterou tchaj-wanská vláda darovala českému státu, podle Vystrčila začala fungovat ve výrobní hale firmy Spur ve Zlíně 13. března. Jejím majitelem je Technický a zkušební ústav stavební (TZÚS).