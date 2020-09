V Česku dál výrazně přibývá nakažených, za dnešek přes 600

Praha - V Česku dál přibývá několik stovek případů nákazy koronavirem denně, pozvolna roste i počet hospitalizovaných a pacientů s covidem ve vážném stavu. Jen do dnešních 18:00 se virus nově prokázal u 656 lidí, což je za tuto dobu dosud nejvíc od začátku epidemie. Nejhorší je situace v Praze, kde za uplynulých 24 hodin hygienici evidují 221 nakažených. Česká pobočka Světové zdravotnické organizace (WHO) považuje situaci ohledně šíření covidu-19 v České republice za znepokojivou. Varovala, aby země neomezovala trasování kontaktů nakažených jen na ty s příznaky či těžkým průběhem infekce. Podle WHO by měla zvýšit kapacity. Premiér Andrej Babiš (ANO) kritiku WHO odmítl a organizaci vzkázal, aby raději mlčela.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zdůraznil, že Česko trasovat nepřestane, chce ale systém změnit a zefektivnit. O změně v trasování nyní diskutují experti ministerstva zdravotnictví, závěry by měli zveřejnit do pátku.

"Testování, trasování kontaktů a izolace nemají žádnou jinou alternativu ve zvládání covid-19. Ani u nás, ani kdekoliv jinde," uvedla česká kancelář WHO. Testování na covid-19 se podle ní v ČR značně rozšířilo a ukazuje dobré výsledky. Údaje z posledních dnů ale ukazují rostoucí úroveň šíření infekce, přibývá hospitalizovaných pacientů s covidem-19, včetně těch ve vážném stavu.

Proti názoru WHO se ohradil Babiš, podle kterého Česko podle statistiky úmrtí v evropských zemích na milion obyvatel situaci zvládá. Na adresu organizace řekl, že při šíření koronaviru ani nedoporučila roušky a nevěděla, že je pandemie.

"Odborníci nyní zahájili debatu o změně systému trasování tak, aby byl efektivnější. Navyšujeme kapacity hygienických stanic i laboratoří. Děláme maximum pro to, abychom udrželi epidemii pod kontrolou," uvedl Vojtěch. Babiš v pondělí řekl, že hygienické stanice uvažují o trasování pouze vážných případů covidu-19. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) nabídl v případě nutnosti při trasování pomoc policejních vyšetřovatelů, podle premiéra to ale nyní není na stole. Spolu se změnou trasování Babiš mluvil také o možnosti, že by do karantény nemuseli ti, kteří při kontaktu s nakaženým měli na obličeji respirátor.

V karanténě je podle premiéra velké množství lidí, kteří nemají žádné příznaky. Kvůli karanténě učitelského sboru je v republice zavřená mimo jiné necelá dvacítka mateřských, základních či středních škol. Na dalších asi sedmi desítkách škol covid ovlivnil výuku, v karanténě jsou buď celé třídy, nebo skupiny žáků.

Denní nárůst nakažených v Česku v pondělí překonal pošesté od začátku epidemie pětistovku, do dnešních 18:00 už přibylo 656 nakažených. Čísla za celý den zveřejní ministerstvo zdravotnictví v noci. Lze ale očekávat překonání dosavadního rekordu z pátku 4. září, kdy laboratoře potvrdily skoro 800 infikovaných.

Aktuálně nemocných je bezmála 8800 lidí, z toho 234 se s nákazou léčí v nemocnicích. Ve vážném stavu je podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví 62 pacientů s covidem, to je nejvíc od 29. dubna.

V Praze je podle epidemiologů současná situace s výskytem koronaviru nejhorší. Od středy budou v hlavním městě znovu povinné roušky i v obchodech a nákupních centrech. Restaurace, bary a kluby budou muset být od půlnoci do 06:00 zavřené. Od 14. září budou roušky povinné i ve společných prostorách škol, v řadě z nich však toto opatření funguje již nyní. O dalších změnách hygienici uvažují od dalšího týdne, změny by se mohly týkat například rozšíření nošení roušek na všechny vnitřní prostory. Pražským hygienikům budou s vyhledáváním kontaktů lidí nakažených covidem-19 pomáhat nevytížení pracovníci hygienických stanic z jiných krajů.

Vědci z olomoucké lékařské fakulty dnes novinářům představili nový screeningový rychlotest na covid-19, který zhruba za hodinu po odběru umí prokázat přítomnost koronaviru a odhalit infekci i u bezpříznakových jedinců v akutní fázi nemoci. Rychlotesty by mohly najít využití například při větších kulturních, sportovních či společenských akcích či v mobilních laboratořích.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dnes zveřejnilo výzvu k programu COVID ubytování. Provozovatelé ubytovacích zařízení, kteří museli mít od března do května kvůli vládním opatřením uzavřené provozy, budou moci o státní dotaci žádat od pátku 11. září do konce října.