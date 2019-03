Praha - Do Česka se po chladnějším víkendu vrátilo nezvykle teplé počasí. Na některých místech dnes denní maxima překračovala 19 stupňů. Nejvyšší teplotu naměřili v Čáslavi, a to 20,2 stupně Celsia. Teplotní rekordy pro dnešní den byly vedle Čáslavi překonány i na dalších 15 ze zhruba 150 stanic, které měří teplotu alespoň tři desítky let. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V úterý mají teploty v Česku podle předpovědi klesnout.

Ke 20 stupňům se dnes teplota vyšplhala v Českých Budějovicích-Rožnově, kde meteorologové naměřili maximum 19,8 stupně Celsia. O jednu desetinu stupně chladněji bylo Kralupech nad Vltavou. V Moravských Budějovicích se teplota dostala na 19,5 stupně.

Teplotní rekordy pro dnešní den padly zhruba na desetině dlouhodobě měřících stanic. Dosavadní maxima pocházela většinou z roku 1998, kdy byl také nezvykle teplý začátek března.

Nový rekord pro 4. březen padl například v Mošnově, kde se dnes rtuť v teploměru vyšplhala na 18,4 stupně, o čtyři desetiny výš než v roce 1998. Velmi teplo bylo také v Telči, kde se dnes podařilo vyrovnat předchozí maximum 18,5 stupně Celsia.

Na jižní Moravě dnes naměřili nejvyšší teplotu meteorologové v Dyjákovicích, kde bylo odpoledne 18,8 stupně. "V platnosti ale zůstává dosavadní rekord z roku 2017, kdy stanice v Dyjákovicích naměřila 20,4 stupně Celsia," uvedla Ivana Záluská z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického úřadu.

V úterý mají teploty v Česku podle předpovědi klesnout. Denní maxima se budou pohybovat jen mezi šesti a deseti stupni. Na jižní Moravě může být až 12 stupňů.