V Češku by brzy mohli řídit auto pod dohledem i 17letí řidiči, navrhuje Kupka

Praha - V Česku by brzy mohli řídit auto i sedmnáctiletí řidiči. Na silnice by mohli pod dohledem zkušenějších šoférů. Ministerstvo dopravy to chce navrhnout společně s úpravou bodového systému. V rozhovoru s ČTK to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Ministr dále počítá se zpřísněním sankcí za závažnější přestupky a naopak snížit postih u méně závažných porušení. Změny by měly začít platit od roku 2024.

Kupka chce o chystaných změnách pro řidiče informovat s předstihem, aby se veřejnost s nimi mohla dopředu seznámit. Nový bodový systém i pravidla podle ministra budou přehlednější a jednodušší, fungovat v něm budou tři sazby přestupků za dva, čtyři a šest bodů.

Jednou ze změn by měla být možnost získání řidičského průkazu po dovršení 17 let. Ti by mohli do dosažení plnoletosti na silnice pod dohledem zkušených lektorů či řidičů. Zkušenější řidič, kterým by mohl být například někdo z rodičů, by měl mít více než desetiletou praxi a zároveň by neměl mít žádný záznam v bodovém rejstříku řidičů.

Pro mladé a začínající řidiče se připravují i další novinky. Šlo by třeba o dříve avizovaný řidičský průkaz na zkoušku, který by platil pro začínající řidiče do prvních dvou let jejich praxe bez ohledu na jejich věk. Podle současného návrhu by měl fungovat tak, že v případě spáchání závažného přestupku a dosažení šesti trestných bodů by musel tento řidič absolvovat speciální školení a zkušební jízdu.

Další navrhované změny by měly zpřísňovat sankce za závažné přestupky a naopak snižovat pokuty u těch bagatelních. Peněžní i bodové sankce by se podle Kupky měly zvyšovat s mírou nebezpečnosti přestupků. Šlo by například o výrazně překročení rychlosti či zakázaný vjezd na železniční přejezd. Zpřísnit by se mohly sankce například i u držení telefonu za jízdy, které by nově místo dvou trestných bodů bylo za čtyři a maximální pokuta až 4000 korun. Naopak zmírnění postihů ministr předpokládá například u špatného parkování nebo nerozsvícení světel.

Bodový systém v ČR funguje 16 let. V loňském roce přišlo o řidičské oprávnění kvůli dosažení maximálního počtu 12 trestných bodů 41.268 řidičů. Proti roku 2020 je to nárůst asi o tisíc řidičů. Alespoň jeden bod v hodnocení pak za přestupek dostalo přes 423.000 motoristů, což je 6,17 procenta všech registrovaných řidičů v Česku.