V Česku budou o víkendu uzavírky na dálnicích i železnici

Praha - V Česku lidem zkomplikují o víkendu cesty na výlety a dovolené uzavírky na hlavních dálničních i železničních trasách. Zcela bude uzavřena třeba D5 v tunelu Valík a několik omezení dopravy čeká řidiče na D1. Kromě toho se o víkendu zastaví například i dálkové vlaky mezi Českem a Německem na trati z Děčína do Drážďan.

Kvůli opravám v dálničním tunelu Valík bude ode dnešního poledne do nedělních 16:00 uzavřena v obou směrech D5 u Plzně mezi 73. a 80. kilometrem. Objízdná trasa povede v obou směrech mezi sjezdy na Černice a na Litice po silnicích II/180 a I/27. Opravy začaly v červnu a budou pokračovat do konce prázdnin. Ředitelství silnic a dálnic bude při víkendové uzavírce testovat technologie tunelu. D5 se ve stejném úseku uzavře opět o víkendu na začátku září kvůli zkouškám před plným zprovozněním tunelu.

Původně silničáři ve spolupráci s policisty plánovali v noci na neděli deset krátkodobých úplných uzavírek na 21. kilometru D1 u Mirošovic ve středních Čechách, a to kvůli montáži ocelových nosníků nově budovaného mostu přes dálnici. Práce ale kvůli bezpečnosti a plynulosti provozu během prázdninovému víkendu v pátek večer odložili, zřejmě někdy na noc příštího týdne.

Poblíž Průhonic u Prahy v neděli začne ve směru na Brno vyznačování zúžení a úprav jízdních pruhů před zahájením oprav dálnice zhruba mezi druhým a 11. kilometrem. I tady kvůli obavám z komplikací odsunuli silničáři práce z pátečního večera o dva dny.

Zdržení čeká lidi i na železnici. Výluka v Německu zastaví o víkendu dálkové vlaky v úseku mezi Děčínem a Drážďany, kde je nahradí autobusy. Provoz na německé části trati je zastaven kvůli odstraňování následků sesuvu půdy. Úplná výluka mezi stanicemi Schöna a Bad Schandau začala již v pátek večer a potrvá do pondělních 04:00. V pondělí bude provoz v tomto úseku veden po jedné koleji.

Už ve středu začala také výluka na tratích z Hradce Králové do Liberce a z Hradce Králové do Trutnova a Náchoda kvůli opravě nádraží v Jaroměři na Náchodsku. Místo vlaků tam jezdí autobusy. Výluka potrvá do 14. prosince.