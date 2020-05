V Českém Těšíně i polském Těšíně demonstrovalo asi 400 lidí

Český Těšín (Karvinsko) - V Českém Těšíně i polském Těšíně dnes opět demonstrovali obyvatelé pohraničního regionu. Na obou březích řeky Olše se dnes po poledni sešlo asi 400 lidí. Požadovali hlavně otevření česko-polské státní hranice. Chtějí se znovu setkat se svými rodinami a přáteli. Pohyb přes hranice je omezený v důsledku opatření, která mají zabránit šíření koronaviru.

Češi sice mohou vycestovat, ale například do Polska je tamní úřady pustí jen v odůvodněných případech. Tím je například práce. Návštěva rodiny a přítel, popřípadě turistika nejsou důvody, které by úřady uznaly. Omezený je i příjezd cizinců do Česka. Lidé jedoucí za prací potřebují pro překročení hranice potvrzení o zaměstnání a negativní test na koronavirus.

Polským pendlerům dojíždění za prací dlouho komplikovala skutečnost, že po návratu domů museli na dva týdny do karantény. To se nyní pro Poláky pracující nebo studující v sousedních zemích včetně Česka změní. Už Od pondělí 4. května nebudou muset při návratu na 14 dnů do karantény.

Posun svolavatelé demonstrace považují za dílčí úspěch. Nyní požadují, aby se polská vláda postarala o obyvatele pohraniční oblasti, kteří vinou uzavřené hranice přišli o práci. "Vláda udělala krok, ale ne dost velký a efektivní. Takže klademe konkrétní požadavky a počkáme na odpověď," uvedli organizátoři protestu na polské straně na svém facebookovém profilu. Odpověď chtějí dostat do středy. Žádají například konkrétní plán pomoci lidem, jejichž život byl destabilizován. Požadují také, aby polské úřady v plné výši proplatili pendlerům náklady na testy, které si nechávají před návratem do Polska dělat v Česku.

"Příhraniční oblast je diametrálně odlišná od samotného života v metropolích, jako je například Varšava nebo Praha. Tady opravdu jsme jedno město," poukázala na úzké vazby mezi lidmi z obou stran hranice starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková. I ona vnímá změnu na polské straně pozitivně. "Řada lidí se dostala do opravdu nelehké situace. Museli se rozhodnout. Jestli budou pracovat, nebo se vrátí domů do Polska," řekla.

Řada z nich to řešila tím, že si v Česku našla ubytování a s rodinou nebyla. "Zaznamenali jsme ale i případ mladé ženy samoživitelky. O její dítě se neměl kdo starat. Tak se musela vrátit do Polska," řekla.

Obnovte vztahy mezi regiony v příhraničí, vyzývají aktivisté

K urychlenému hledání řešení, které by umožnilo příhraničním regionům co nejrychleji obnovit vzájemné kontakty přerušené kvůli epidemii koronaviru, vyzvali čeští aktivisté z občanského sdružení Polsko-československá solidarita. I dočasné přetnutí přirozených vazeb v příhraničí se podle nich může proměnit v závažnou a dlouhodobou krizi těchto regionů. Dopis s výzvou, který má ČTK k dispozici, zaslali aktivisté předsedům vlád Česka, Polska a Slovenska.

Autoři dopisu chápou důvody, které vedly k omezení volného pohybu osob mezi státy. "Mnohé příhraniční oblasti byly však po léta navyklé fungovat v každodenním životě jako jeden celek," upozorňují signatáři dopisu, mezi než patří publicistka Petruška Šustrová, bývalá ombudsmanka Anna Šabatová či novinář Petr Uhl.

Politiky proto vyzvali k nalezení společného řešení, které umožní příhraničním regionům co nejdříve a v nejvyšší možné míře obnovit vzájemné kontakty, a to se zachováním opatrnosti před dalším šířením nákazy. "Vaše rychlé a odpovědné společné řešení umožní zachovat mezi našimi státy vazby, které před třiceti lety začaly spontánně vznikat," vyzvali v dopisu českého premiéra Andreje Babiše, předsedu polské vlády Mateusze Morawieckého a slovenského premiéra Igora Matoviče.

Řada evropských států, včetně České republiky, omezila letos na jaře volný pohyb přes hranice ve snaze zabránit šíření virového onemocnění covid-19. Ministr zahraničí Tomáš Petříček v sobotu na svém blogu napsal, že by chtěl, aby se hranice Česka se sousedními státy plně otevřely od července. Nejdále je jednání se Slováky a Rakušany, nejkomplikovanější bude podle šéfa české diplomacie asi jednání s Polskem.