V Českém Švýcarsku se stále objevují místa, kde je v půdě vysoká teplota

Hřensko (Děčínsko) - Drony objevují v Českém Švýcarsku i 25 dnů od začátku nejrozsáhlejšího lesního požáru v dějinách České republiky stále v terénu horká místa. Nachází se u Pravčické brány, Stříbrných stěn, nad soutěskami, u Borového dolu a nad Hřenskem. Hasiči je ošetřují, uvedl dnes na twitteru mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

"Prodloužili jsme vedení vody v okolí Pravčické brány. Jednotlivé sektory mají na starosti revírníci národního parku, kteří koordinují nasmlouvané dobrovolné hasiče v dohlídkách," upřesnil Marvan.

Požár se rozhořel 24. července, v pátek hasiči zásah ukončili předáním posledního hašeného úseku správě národního parku. Na několika stanovištích jsou dohlídky, které si správa zajistila u jednotek dobrovolných hasičů. Na Mezní Louce vznikla provizorní zbrojnice, kde je cirka 40 profesionálních hasičů.

Od sobotního rána se mohou do evakuované obce Hřensko a jejích částí Mezná a Mezní Louky vracet místní, nutná je ale povolenka. V oblasti Mezná a Mezní Louka je asi 80 domů, dvě třetiny z nich obývají chalupáři. Silnice mezi Hřenskem a Mezní Loukou, kterou by za běžných podmínek lidé k návratu využili, ale zůstává zavřená. Stromy tam nejsou v dobrém stavu a vozovka je poškozená těžkou technikou hasičů. Zavřený zůstává také přechod do Německa Hřensko/Schmilka.