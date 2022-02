V Českém Švýcarsku rodinná firma navazuje na slavnou historii pletařské výroby

Krásná Lípa (Děčínsko) - Na tradiční výrobu pleteného zboží navazuje v centru Českého Švýcarska rodinná firma. Sází na kvalitu a řemeslo. Svetry plete třeba pro švýcarské pošťáky nebo palubní personál letecké společnosti Lufthansa. V Krásné Lípě vznikla také originální kolekce pod vedením módní návrhářky Liběny Rochové. Přerušit výrobu nemusela Schindlerova pletárna ani během druhé světové války, zato při epidemii koronaviru se produkce punčoch téměř zastavila.

Historie poslední fungující pletárny v České republice sahá do roku 1854, kdy Stefan Schindler založil firmu na výrobu punčoch. "My jsme sem přišli jako zákazníci, kteří hledali dodavatele, jenž by doplnil náš sortiment," řekl ČTK majitel a jednatel firmy Martin Veselík, který vede rodinný podnik na výrobu vlněného oblečení v Litomyšli. "Nikde v celé střední Evropě jsem nic neobjevili, až v Krásné Lípě se nám poštěstilo. Tady jsme našli řemeslo, pletárnu, která zvenku vypadá divoce, ale znalosti a dovednosti v pletařské práci se zde předávají z generace na generaci," uvedl Veselík.

Od původního vlastníka koupila rodina čtyřpodlažní továrnu před třemi lety. Plány na přeměnu podniku zastavila pandemie. "Dotkla se nás velmi výrazně. Najednou úřednice nechodily do úřadu, učitelky do škol, nekonaly se plesy. Dámám stačily tepláky, punčochy nepotřebovaly, zákazník zmizel," uvedl Veselík. Zůstala výroba korporátního oblečení, jako jsou svetry pro palubní personál. "Tou úplně nejlepší referencí je výroba pro švýcarskou poštu. Švýcaři si velmi potrpí na preciznost," podotkl Veselík.

Stroje v pletárně jsou pod neustálým dohledem 35 zaměstnanců. Kontroluje se barva, pružnost, všechna očka. Vedle toho sedí designér u počítače. "Zaujalo mě propojení technologie s kreativitou. Můžu si vymyslet cokoliv, ale pokud to neumím naprogramovat, tak z toho nikdy nic nebude. Baví mě to, že potřebuju technické zázemí, ale přitom ta kreativita je neomezená," řekl ČTK Marcel Petránek, který vystudoval design v Dánsku.

Majitelé se snaží řemeslo zpopularizovat, přitáhnout k němu mladé lidi. Tak vznikla spolupráce s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou (UMPRUM) a s návrhářkou Liběnou Rochovou. V plánu je v červnu první pletařské symposium. Workshopy se v Krásné Lípě budou konat ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. "Oblečení není jen plytká módní záležitost, ale může dodávat sebevědomí. Navíc může být šetrné k přírodě," uvedl Veselík.

V budoucnu by v architektonicky ceněné budově mohla vzniknout firemní prodejna i malé muzeum. Už teď se tu pořádají koncerty a další menší kulturní akce. "Chceme dostat pletárnu zpátky do dobré kondice a v řemesle pokračovat. Vážíme si toho, že jsme uprostřed krásné přírody, protože i prostředí ovlivňuje výsledný produkt. Teď je na nás, abychom dali do pořádku samotnou stavbu," uvedl Veselík, jehož firma stojí uprostřed přerodu. "Chceme dělat menší kolekce s větší přidanou hodnotou pro náročnější zákazníky. Na druhou stranu jsou v České republice instituce, které si nechávají dělat oblečení v zahraničí. To by se mohlo změnit. Zakázku už jsme měli třeba i od českých soukromých škol," dodal Veselík.