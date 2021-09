V Českém Krumlově zazpívá Domingo, zahájí hudební festival

Český Krumlov - Po deseti letech se dnes vrátí pěvec Plácido Domingo na Mezinárodní hudební festival (MHF) Český Krumlov. Jeho vystoupením zároveň začne 30. ročník přehlídky. Na MHF se do 18. září představí i bubeník Billy Cobham, houslistka Leticia Moreno nebo pěvec Adam Plachetka. Uskuteční se 11 koncertů. Akci pořadatelé přesunuli kvůli pandemii z léta na září.

Domingo zazpívá v Pivovarské zahradě, kde bude kapacita asi 1700 míst. S ním vystoupí pěvkyně Adriana Kučerová a Štěpánka Pučálková. Před deseti lety zpíval na parkovišti P2 téměř pro 7000 lidí. Tehdy slíbil, že se vrátí. Prezident festivalu Jaromír Boháč si váží toho, že španělský rodák slib splnil. "Koncert bude výjimečný i tím, že je to ikona světového pěveckého interpretačního umění, výjimečný umělec, zpěvák, dirigent. Už to, že přijede a že souhlasil s tím, že s ním vystoupí na festivalu další dvě pěvkyně, to bude velmi výjimečné interpretační spojení," řekl ČTK Boháč.

Do programu zařadili pořadatelé i další operní galakoncert. Basbarytonista Adam Plachetka si pozval mladé pěvce a bude to mozartovský večer. MHF připomene i další výročí. Houslistka Moreno totiž provede houslový koncert Antonína Dvořáka, od jehož narození letos uplyne 180 let. Boháčovi se také splní sen z mládí. "Světovou ikonou bicích nástrojů je Billy Cobham, a to je jeden z mých mladických snů, mít ho na festivalu. Člověk si má plnit své sny," řekl.

Komorní koncerty připraví Heroldovo či Škampovo kvarteto. MHF dá prostor i mladým umělcům, letos vystoupí finalisté televizní show Virtuosos V4+ nebo klavírista Jan Čmejla. Na MHF je zatím prodaných 75 procent vstupenek.

Na festival jezdilo každý rok asi 20.000 lidí. Zpívali na něm už Domingo, Jonas Kaufmann, Renée Flemingová, Karel Gott nebo Dagmar Pecková. Loni organizátoři letní termín kvůli koronaviru zrušili a připravili v září náhradní akci s českými umělci. Jubilejní 30. ročník festivalu letos připomenou i televizní dokument a kniha.