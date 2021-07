V Českém Krumlově zazněla Wild Symphony autora bestsellerů Browna

Český Krumlov - Jihočeská filharmonie v Českém Krumlově uvedla v české premiéře Wild Symphony, kterou složil americký spisovatel Dan Brown. Skladbu inspirovanou říší zvířat autor prostřednictvím LED obrazovky doplnil předčítáním úryvků ze stejnojmenné knihy. Večerní koncert odstartoval program Festivalové zóny v Pivovarské zahradě, která je letošní novinkou, řekla ČTK za pořadatele Lucie Herberová.

Brown, autor řady bestsellerů, vydal své první dílo klasické hudby spolu s dětskou knihou, která loni vyšla i v Česku. Do Českého Krumlova Brown z osobních důvodů nemohl přijet. "Proto jsme předtočili videa, ve kterých on sedí ve svém obýváku někde v New Hampshire a čte z té své knihy," řekla Herberová. Nahrávky byly vytvořené pro tuto akci.

On-line přenos organizátoři nechtěli riskovat. "Za prvé je tam časový posun, za druhé nechtěli jsme riskovat, že nám vypadne třeba signál," uvedla. Anglicky čtené texty dnes zazněly i v českém překladu.

Do pátku bylo na tento koncert prodaných okolo 500 vstupenek. "Ten zájem tady je a my jsme za to hrozně rádi, protože kultura tady s námi nějakou dobu nebyla. My sledujeme, co se týká prodeje vstupenek obecně, že zájem lidí o kulturu je," řekla Herberová.

Festivalová zóna se koná při 30. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu (MHF) Český Krumlov. Nabídne koncerty klasické i populární hudby, filmy, deskové hry nebo cvičení. Vyjma dnešního koncertu se neplatí vstupné.

Festival přesunuli pořadatelé kvůli koronavirovým opatřením z července a srpna na září. Zahájí ho 4. září operní koncert s Plácidem Domingem, který se do Českého Krumlova vrací po deseti letech. Spolu s ním vystoupí pěvkyně Adriana Kučerová a Štěpánka Pučálková.

Festival včetně festivalové zóny nabídne 16 koncertů, připomene i výročí Antonína Dvořáka, Wolfganga Amadea Mozarta nebo Antonia Vivaldiho. Hrát se bude v Pivovarské zahradě, zámecké jízdárně, Maškarním sále, kostele a Prokyšově sále.

Na festival jezdilo každý rok asi 20.000 lidí. Loni organizátoři letní termín kvůli koronaviru zrušili a připravili v září náhradní akci s českými umělci.