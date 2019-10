V centru Prahy protestovali Kurdové a jejich příznivci

Praha - Na pražském náměstí Republiky se dnes sešly desítky lidí, aby vyjádřily nesouhlas s tureckou vojenskou akcí v Sýrii namířenou proti Kurdům. Zástupce organizátorů Rashid Khalil řekl, že by česká vláda měla prosazovat v rámci Evropské unie uvalení ekonomických sankcí proti Turecku a některým jeho představitelům. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ČTK řekl, že český stát zastavil vývoz zbraní do Turecka a řešení vidí v mezinárodní diplomacii.

Podle organizátorů by ekonomické sankce týkající se vývozu tureckého zboží do zemí Evropské unie mohly pomoci. Khalil připomněl, že americký Kongres dnes přijal rezoluci, která uznává masakr stovek tisíc Arménů v Osmanské říši během první světové války za genocidu, což však trvalo řadu let. "Když si představíme, že takovým tempem bude rozhodnuto o zastavení války na severovýchodě Sýrie, tak to bude za velmi dlouho. My si nemyslíme, že tato válka brzy skončí. Proto musíme vyvíjet nátlak na naši českou vládu, aby byla aktivnější v rámci Evropské unie a v rámci NATO, jehož je Turecko součástí," uvedl Khalil.

Dodal, že nad postiženým územím by se měla vytvořit mezinárodně garantovaná bezletová zóna, která by bránila Turecku bombardovat zejména nevojenské cíle. Němečtí Kurdové podle organizátorů požadují po své vládě bojkot turistiky do Turecka, ukončení celní unie nebo vytvoření mezinárodního tribunálu pro souzení představitelů v čele s prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem.

"Chápu Kurdy, kteří chtějí vyjádřit nesouhlas s tureckou operací," uvedl na dotaz ČTK ministr Petříček. Dodal, že za jediné řešení považuje mezinárodní diplomacii a že další konflikt lidem domovy nevrátí. "Česko odsoudilo tureckou ofenzívu na severovýchodě Sýrie, podporujeme postoj Evropské unie," uvedl. Státy Evropské unie se na základě závazku ministrů zahraničí členských zemí dohodly na tom, že budou omezovat vývoz zbraní do Turecka.

Invazi do severovýchodní Sýrie zahájilo Turecko ve středu 9. října. Ankara tvrdí, že cílem její operace je vyčistit oblast v severní Sýrii u tureckých hranic od teroristů, za něž označuje kurdské milice YPG. Chce tam také vytvořit 30 kilometrů široké pásmo, kam hodlá převézt z Turecka velkou část ze 3,6 milionu syrských uprchlíků.