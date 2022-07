V Čechách nadále hrozí kvůli suchu vznik požárů, na východě se situace zlepšila

Praha - Na Moravě a ve Slezsku díky srážkám pominulo nebezpečí vzniku požáru, které tam v předchozích dnech hrozilo kvůli suchu. Naopak v Čechách nadále trvá, a to až do odvolání. Vyplynulo to z informací, které Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) poskytl ČTK a zveřejnil i na svém webu.

"Na Moravě a ve Slezsku spadlo při přechodu studené fronty většinou jeden až 15 milimetrů, ojediněle i přes 30 milimetrů srážek za 12 hodin, a proto zde výstrahu na požáry rušíme," uvedli meteorologové a doplnili, že pro Čechy zůstává jejich výstraha na požáry beze změny do odvolání.

Na riziko vzniku požárů kvůli suchu meteorologové upozorňují už delší čas, důvodem byly i velmi vysoké teploty z minulého týdne, kdy na řadě míst překročily 36 stupňů.

V současné době hasiči likvidují několik lesních požárů. Jeden z nich je v Národním parku České Švýcarsko, kde vypukl v neděli a dnes ráno tam podle hasičů hořelo na ploše kolem 30 hektarů. Vedle toho hasiči zasahují i ve vojenském prostoru Libavá nedaleko Staměřic na Přerovsku, kde oheň zasáhl plochu o rozloze zhruba 800 krát 300 metrů. Hasili tam celou noc a ráno pokračovali v dohašování. Podobně pokračovali v likvidaci lesního požáru u Lukovečku na Zlínsku, který se rozšířil na plochu asi devíti hektarů. Požár mají pod kontrolou, nikdo při něm neutrpěl zranění. V Evropě s lesními požáry bojuje několik zemí, například Německo, Řecko, Francie nebo Itálie.