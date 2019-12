V části republiky se mohou objevit sněhové jazyky a závěje

Praha - Ve vyšších polohách na severu a severovýchodě republiky se budou od pátečního odpoledne a hlavně v sobotu tvořit nebezpečné sněhové jazyky, na horách i závěje. Pozor by si měli dát hlavně řidiči. V aktuální výstraze to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Varování s vysokým stupněm nebezpečí platí od pátečních 15:00 do sobotní půlnoci pro oblasti nad 700 metrů nad mořem v regionech Jilemnice a Tanvald v Libereckém kraji, Trutnov a Vrchlabí v Královéhradeckém kraji, Králíky v Pardubickém kraji, Jesenicko a Šumpersko v Olomouckém kraji, v okolí Rožnova pod Radhoštěm a Vsetínsko ve Zlínském kraji a pro oblasti Bruntál, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Krnov, Rýmařov a Třinec v Moravskoslezském kraji.

Kombinace sněžení a větru může být nebezpečná hlavně pro motoristy, některé silnice by mohly být nesjízdné. Řidiči mají sledovat dopravní zpravodajství a počítat s prodloužením doby jízdy, zapomenout by neměli na zimní výbavu, sněhové řetězy a nářadí k případnému vyproštění vozidla. Meteorologové také radí vzít si s sebou do vozidla teplé oblečení a alespoň minimální zásobu nápojů a jídla. Návštěvníci hor by měli dodržovat pokyny horské služby. "Orientace a pohyb mohou být kvůli sněhu a větru obtížné a velmi nebezpečné," upozornil meteorologický ústav.