V části koridoru Nemanice - Č. Budějovice budou určitě dva tunely

Soběslav (Táborsko) - Správa železnic modernizuje železniční koridor Soběslav – Doubí. Stavba dlouhá 8,4 kilometru zahrne i 370 metrů dlouhý Zvěrotický tunel. Práce za 4,85 miliardy mají skončit v listopadu 2022, trať bude nově dvoukolejná. Projektově se připravuje i poslední úsek koridoru Nemanice - České Budějovice, kde budou minimálně dva tunely, řekl ČTK generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Fotogalerie

Až bude koridor hotový, zkrátí se nejpozději v roce 2028 jízda expresu z Prahy do Českých Budějovic pod 1,5 hodiny. Budou jezdit rychlostí až 200 kilometrů v hodině. Správa železnic kvůli tomu před stavbou ještě přepracovávala projektovou dokumentaci, náklady tak podle Svobody stouply při přípravě o stovky milionů Kč.

Práce na části Soběslav - Doubí začaly v roce 2019. Staví se dvoukolejná přeložka dlouhá 8,4 kilometru, nahradí současnou zastaralou jednokolejnou trať. Vzniknou dvě nové zastávky a několik mostů přes potoky a rybník. "Dále vzniknou nové silniční nadjezdy a biokoridory, odstraní se všechny železniční přejezdy a rychlost vlaků se zvýší až na 200 kilometrů v hodině," sdělila ČTK mluvčí Správy železnic (SŽ) Radka Pistoriusová. Současnou trať dělníci odstraní, zmizí zastávka Roudná, místo ní bude sloužit nová, Myslkovice.

Kvůli Zvěrotickému tunelu se odtěžilo 125.000 metrů krychlových horniny. Stavba koridoru zahrne i 832 metrů dlouhý most přes údolí Černovického potoka. Povede na 26 pilířích, bude přes deset metrů vysoký. Jednokolejně bude úsek, jenž vede zčásti podél dálnice D3, v provozu od srpna 2022, kompletně od listopadu příštího roku.

Projektově se připravuje poslední část koridoru Nemanice - České Budějovice. "To je náročný úsek, nechci odhadovat letopočty, kdy se zahájí. Musí se definitivně dohodnout, kolik tam bude tunelů, musí se to náročně vykoupit. Připravme se na to, že ještě pár let trvat bude. Na druhou stranu, je to poslední úsek, takže když pojedeme z Prahy do Českých Budějovic, tak celou cestu, až na jednotky procent toho úseku, budeme mít plynulou, rychlou jízdu," řekl dnes ČTK ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Podle Svobody budou v tomto úseku minimálně dva tunely. Jak řekl, složitá jsou jednání s obcemi. "Vážou se na to, že na pár metrů vyjede hnací vozidlo včetně soupravy z tunelu a hned zase zaústí do další části čili hluková zátěž, narušení krajiny. O tom je teď jednání, zda stavět valy, nebo jak to nejlépe odclonit," řekl generální ředitel.

Podle plánů pokračuje stavba koridoru i v části Sudoměřice - Votice, dlouhého 19 kilometrů, kde bude nově dvoukolejný provoz. Začala v květnu 2018, skončí v září 2023, provoz druhé koleje by měl začít v červnu 2022. Náklady jsou 5,5 miliardy korun. Pokračují i práce na tunelech Deboreč a Mezno. V roce 2023 chce Správa železnic začít razit Chotýčanský tunel.