V části ČR bude v noci na pátek sněžit, jinde bude silný vítr

Praha - Na jihozápadě Česka bude v noci na pátek sněžit a hrozí, že mokrý sníh bude lámat stromy, způsobí škody na elektrickém vedení a s tím související výpadky proudu. Jih České republiky současně zasáhne silný vítr, který v nárazech může přesáhnout rychlost 65 kilometrů v hodině. Foukat má od čtvrtečního večera do pátečního dopoledne. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Podle něj má od čtvrtečních 19:00 do pátečních 05:00 na západě Středočeského a Jihočeského kraje a v Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém kraji napadnout od pěti do 12 centimetrů sněhu. "Mokrý sníh může působit škody na stromech a lesním porostu, drátech elektrických vedení a výpadky v energetice," uvedli meteorologové. Řidiči směřující do hor by neměli zapomenout zimní výbavu.

Možné poškození stromů, případně menší škody na budovách hrozí podle ČHMÚ i od silného větru, který se mezi čtvrtečními 22:00 a pátečními 10:00 prožene Jihočeským, Plzeňským a Jihomoravským krajem a Vysočinou.