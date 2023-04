V Cannes budou soutěžit nové filmy Andersona, Loache či Kaurismäkiho

Paříž - Na letošním 76. ročníku filmového festivalu v Cannes budou soutěžit i nové snímky režisérů Akiho Kaurismäkiho, Wese Andersona, Todda Haynese, Wima Wenderse či Kena Loache. Oznámil to dnes na tiskové konferenci ředitel akce Thierry Frémaux. V hlavní soutěži se bude o hlavní cenu, Zlatou palmu, ucházet 19 filmů, šest z nich režírovaly ženy.

V soutěžním výběru letos opět figurují jména zavedených tvůrců, z nichž mnozí už ocenění z Cannes z dřívějška mají. Například Ken Loach získal Zlatou palmu v letech 2016 a 2006 za filmy Já, Daniel Blake a Zvedá se vítr, tentokrát představí snímek The Old Oak. Držitelem Zlaté palmy za film Pokoj mého syna je také italský režisér Nanni Moretti, který soutěží se snímkem Il Sol Dell’Avvenire. Turecký tvůrce Nuri Bilge Ceylan, který Cannes opanoval v roce 2014 s filmem Zimní spánek, je v soutěži s dramatem About Dry Grasses.

Do soutěže s probojovalo také šest děl, které režírovaly ženy, což je v historii festivalu zatím nejvíce, uvedla agentura AFP. Své nové filmy představí Alice Rohrwacherová, Jessica Hausnerová nebo Justine Trietová.

Už dříve vedení festivalu oznámilo, že v Cannes se bude promítat i nový film amerického režiséra Martina Scorseseho Killers of the Flower Moon, další díl dobrodružné ságy Indiana Jones a nástroj osudu nebo krátký film Pedra Almodóvara Strange Way of Life.

Festival v Cannes letos potrvá od 16. do 27. května. V čele poroty usedne švédský režisér Ruben Östlund, jehož filmy Čtverec a Trojúhelník smutku dostaly v Cannes v letech 2017 a 2022 Zlatou palmu.