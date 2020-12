V Calais kvůli snaze Britů se zásobit vznikla dlouhá kolona aut

Ve francouzském Calais se 12. prosince 2020 vytvořila 17kilometrová kolona kamionů kvůli snaze britských firem dostatečně se zásobit do konce roku pro případ, že se nepodaří uzavřít dohodu mezi EU a Británií.

Calais (Francie) - Snaha britských firem vytvořit si do konce roku co největší zásoby zboží z Evropské unie kvůli obavám, že se nepodaří dojednat obchodní dohodu mezi Británií a EU, způsobila ve francouzském přístavu Calais vážné dopravní problémy. Kolona nákladních aut se protáhla až na 17 kilometrů a vozy zde musejí čekat pět hodin, upozornil na svých internetových stránkách list The Guardian.

Zdroj blízký vedení regionu Hauts-de-France uvedl, že za poslední tři týdny bylo na příjezdových silnicích do francouzského přístavu a Eurotunelu, tedy podmořského tunelu spojujícího Británii a Francii, o 50 procent více těžkých nákladních aut.

"Listopad a prosinec jsou vždy rušné měsíce, ale hlavní příčinou je extrémní hromadění zásob, protože podniky se snaží dostat zboží do Británie před 1. lednem," uvedl zdroj. Obvykle v tuto dobu bývá na místě kolem 6000 nákladních aut, ale nyní jich je asi 9000.

Zpoždění při přepravě Lamanšským průlivem způsobují v Británii vážné problémy. Automobilky Honda a Jaguar dočasně přerušily výrobu kvůli nedostatku součástek. V pátek se ukázalo, že prodejce nábytku Ikea je zavalen stížnostmi kvůli tomu, co nazval "provozními problémy", protože balíky s jeho nábytkem určeným k sestavení uvázly v ucpaných přístavech.

Provozovatel tunelu, společnost Eurotunnel, uvedla, že zpoždění na britské straně zřejmě bude pokračovat i další tři týdny. Jeho nejhorší scénář pro případ, že nebude uzavřena obchodní dohoda, počítá s frontou až 7000 nákladních aut v Kentu.

V pátek britský premiér Boris Johnson a zástupci EU varovali, že je nepravděpodobné, že se do neděle podaří uzavřít obchodní dohodu.

Představitelé regionu Hauts-de-France se připravují na přetížení dopravy již od první hrozby neuzavření obchodní dohody v roce 2018. V té době úřady počítaly, že fronty na obou stranách mohou být dlouhé až 27 kilometrů. Takže současná situace může být v některých oblastech považována za úspěch, uvedl The Guardian.

Snaha firem zásobit se vychází i z toho, že ať se podaří uzavřít dohodu, nebo ne, budou zavedeny celní, regulační a zemědělsko-potravinářské kontroly, protože Británie opustí jednotný trh. Další problémy v dopravě v Kentu by mohl tento víkend působit plánovaný test Operace Brock, který má otestovat pohotovostní plán provozu v případě, že se nepodaří uzavřít obchodní dohodu.

Británie opustila evropský blok v lednu a přechodné období, kdy se stále řídí stejnými pravidly jako v době svého členství, skončí poslední den letošního roku. Obě strany mají již větší část textu budoucí dohody o obchodních vztazích i dalších oblastech spolupráce hotovou, stále se však přou o rybolovná práva, pravidla hospodářské soutěže a o to, jak budou řešeny případné vzájemné spory.

Pokud nepřekonají rozpory při vyjednávání v několika nejbližších dnech, aby případnou dohodu mohly do konce prosince schválit parlamenty, začnou od ledna unijní státy obchodovat s Británií se cly a kvótami podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO).