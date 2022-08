V Č.Budějovicích začne Země živitelka, zaměří se i na kvalitu potravin

České Budějovice - V Českých Budějovicích dnes začne mezinárodní agrosalon Země živitelka. Na 48. ročníku se představí přes 600 vystavovatelů, podobně jako před covidem. Organizátoři chtějí při výstavě zdůraznit, jak čeští zemědělci, rybáři i lesníci pečují o krajinu. Připomenou i kvalitu českých potravin. Základní vstupné na výstavu, která potrvá do 30. srpna, letos zdražilo o dvacetikorunu na 200 Kč. Dnešního zahájení na výstavišti by se měli zúčastnit i prezident Miloš Zeman a premiér Petr Fiala (ODS). Výstava potrvá do 30. srpna.

Agrosalon nabídne odborný i doprovodný program. Lidé se seznámí se stroji, které dokážou snížit erozi půdy nebo zvýšit kvalitu podzemních vod, řekl předseda představenstva výstaviště Mojmír Severin. Poprvé spatří samochodný krmný míchací vůz i letošní novinku, prvního vinohradnického robota Bakus. Česká zemědělská univerzita přiveze jeden z výsledků projektu zaměřeného na udržitelnou produkci potravin. Jde o ?Zembag, třívrstvý pytel na brambory, který umožňuje dlouhodobé skladování brambor při pokojové teplotě. Návštěvníci uvidí i historické zemědělské stroje. Akce zahrne i výstavu norických koní, šampionát v rychlostní střiži ovcí či ukázky skotu. Chovatelé přivezou rekordní počet hospodářských zvířat, 185 kusů masného skotu.

Země živitelka je největší akcí, kterou budějovické výstaviště pořádá. Loni ji navštívilo 97.500 lidí. Areál výstaviště zabírá 25 hektarů, výstavní plocha pavilonů je 6000 metrů čtverečních.