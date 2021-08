V Č. Budějovicích začala Země živitelka, loni kvůli covidu nebyla

České Budějovice - Otevřením zmodernizovaného pavilonu Z začal dnes v Českých Budějovicích mezinárodní agrosalon Země živitelka. Na 47. ročníku se do 31. srpna představí téměř 500 vystavovatelů, méně než předloni, řekl dnes ČTK místopředseda představenstva výstaviště Zdeněk Volf. Nově nabízí areál i 3500 metrů čtverečních venkovních ploch. Loni byl agrosalon kvůli koronaviru zrušený. Předloni přilákala výstava 123.017 lidí, představilo se 581 vystavovatelů z 19 zemí. Na zahájení Živitelky zkritizoval exprezident Václav Klaus ekologické cíle Evropské unie.

"Důležitý vzkaz je, že zemědělství je v dobré kondici, že žije. Chceme dát signál, že zemědělci a potravináři jsou tady, zabezpečují výživu. Je to poděkování zemědělcům a potravinářům za to, jak zvládli covidovou krizi," řekl ČTK ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Pavilon Z přestavělo výstaviště na výstavní, kongresové a kulturní centrum s kapacitou až 1000 lidí. Jde o největší investici firmy za poslední dekádu, s dalšími menšími dosáhnou letošní investiční výdaje 200 milionů Kč. Zázemí pavilonu stát možná uplatní při českém předsednictví EU v roce 2022.

"Jsem velmi rád, že jsme využili toho roku, kdy bohužel nebyla Země živitelka, a investovali jsme do výstaviště, protože dlouhé roky se neinvestovalo. Vybudovali jsme nový pavilon Z a myslím si, že bude sloužit i jako kongresové centrum. Zvažujeme, že je to jedna z variant, kde by se mohly konat některé akce v rámci (českého) předsednictví EU. Je to multifunkční centrum, které bude sloužit i obyvatelům Českých Budějovic a širokému okolí pro pořádání akcí. Chceme celé výstaviště otevřít a víc ho využívat. Budeme investovat další peníze," řekl Toman.

Uvnitř pavilonů musí mít lidé roušky nebo respirátory, u vstupu do areálu ale nepotřebují očkovací certifikát ani test. Kvůli koronaviru využila firma vstupní turnikety, díky nimž lze sledovat počet návštěvníků. Na agrosalon dnes přijela řada politiků jako bývalý prezident Václav Klaus, premiér Andrej Babiš (ANO), ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nebo předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Výstaviště České Budějovice skončilo loni ve ztrátě po zdanění 38,9 milionu korun. Tržby mu klesly meziročně o 86 procent na 11 milionů korun. Příčinou jsou dopady koronaviru, kdy výstaviště loni většinu akcí včetně agrosalonu Země živitelka zrušilo.

Exprezident Václav Klaus kritizoval na úvod 47. ročníku agrosalonu Země živitelky ekologické cíle EU formulované v takzvané zelené dohodě pro Evropu, kterou představila Evropská komise. Klaus se v důsledku naplňování přísných cílů na ochranu klimatu obává zdražování. Další politici oceňovali české zemědělství. Premiér Andrej Babiš (ANO) na agrosalon dorazil se zpožděním a na slavnostním zahájení nevystoupil. Letos nepřijel prezident Miloš Zeman, který hostí německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.

Klaus doufá, že se Česko nenechá poškodit, jak řekl experimentem Zeleného údělu. Kritici plánu boje proti klimatické změně jej takto občas označují. Plán, který představila Evropská komise, má unijní státy nasměrovat k udržitelnějšímu hospodářství.

Podle Klause je současné zdražování vstupů do zemědělství jen začátek, velké všeobecné zdražování teprve očekává. "Je to maličkůstka před tím, než bude povinný elektrický kombajn a další kusy těžké techniky pro naše zemědělce," prohlásil exprezident. Dodal, že přestože byl pozván na prezidentský oběd, dal přednost Zemi živitelce. "Ne abyste to někde napsali," oslovil novináře.

Proti Zelené dohodě dlouhodobě vystupuje Agrární komora ČR, která opakovaně vyzvala Evropskou komisi k předložení dopadových studií k úmluvě. Podobný požadavek měl na podzim Zemědělský svaz ČR. Evropské zemědělské cíle předpokládají, že do roku 2030 sníží každý z evropských států spotřebu přípravků na ochranu rostlin o 50 procent a minerálních hnojiv o 20 procent. Podle prezidenta komory Jana Doležala není jasné, jak by měli zemědělci cílů dohody při současných cenách a úrovni podpor dosáhnout.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) vyzdvihla spolufinancování evropského Programu rozvoje venkova nebo pomoc státu lesníkům v boji s kůrovcem. Vlastníci lesů letos získají 3,6 miliardy korun jako kompenzace za propad cen dříví. Vedle vládou schválených dvou miliard půjde ještě 1,6 miliardy korun z rozpočtových rezerv resortu zemědělství. Celková výše náhrady je ale podle Sdružení vlastníků obecných a soukromých lesů ČR nedostatečná, organizace požadovala jenom pro nestátní vlastníky lesů 6,7 miliardy. Letos jsou peníze určené na kompenzace za rok 2020.

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) uvedl, že je rád, že se nejdůležitější zemědělský svátek koná v jižních Čechách. Poděkoval ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi (ČSSD) za zřízení očkovacího centra proti koronaviru v areálu budějovického výstaviště.