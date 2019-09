V Č. Budějovicích začala putovní projekce Totalita

V Českých Budějovicích začala 23. září 2019 putovní road show s názvem Totalita. Nafukovací dóm s kopulí na náměstí představuje návštěvníkům Československo v letech 1948 až 1989. Organizátoři s projekcí navštíví pět měst v České republice. Po Českých Budějovicích zamíří do Brna, Plzně, Znojma a naposledy do Prahy.

České Budějovice - Nafukovací dóm s kopulí na českobudějovickém náměstí představuje návštěvníkům Československo v letech 1948 až 1989. Putovní road show s názvem Totalita má připomenout období komunismu. Projekce navštíví pět měst v České republice. Po Českých Budějovicích zamíří do Brna, Plzně, Znojma a na závěr do Prahy. ČTK to řekl za organizátory René Kekely.

"Ve 3D podobě lze vidět asi dvacetiminutový dokument, který zachycuje období od února 1948 až po listopad 1989 včetně demonstrace na Národní třídě 17. listopadu. Takže především pro mladé lidi, kteří tuto dobu nezažili, je to velmi poučné," uvedl Kekely. Dopolední program je určený pro školy, odpoledne je projekce otevřená pro veřejnost, dodal.

"Cílem projektu je přiblížit především dnešní mladé generaci události z let nedávno minulých. Řada sociologických výzkumů totiž ukazuje, že značná část mladé generace nemá historické znalosti o komunistickém režimu, jeho totalitní podstatě a klíčových událostech přelomového roku 1989," uvedl iniciátor projektu Lukáš Nádvorník.

Vedle domu navíc pořadatelé umístili informační panely. Jsou na nich například fotografie nebo QR kódy, jejichž pomocí si návštěvníci mohou pustit i videa. "Jde například o ukázky z politického procesu s Miladou Horákovou nebo dobovou reportáž z vojenské přehlídky na Letenské pláni nebo studentské demonstrace 17. listopadu 1989," řekl Nádvorník.

Na podobě projekce se mimo jiné podíleli historik Petr Blažek nebo ředitel Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR Miroslav Vaněk. Česká republika si letos v listopadu připomene 30. výročí od pádu komunistického režimu. "A při té příležitosti tento projekt vzniknul," řekl Kekely.