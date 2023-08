V Č. Budějovicích vznikla na náměstí galerie vyrobená z lodního kontejneru

České Budějovice - Mobilní galerie vyrobená z lodního kontejneru stojí ode dneška na budějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Zaplnily ji díla sochaře Michala Trpáka. Dvanáctimetrová prosklená galerie bude v centru do konce října, potom by mohla putovat po Evropě. Je součástí sochařského festivalu Umění ve městě. Náklady byly zhruba půl milionu korun, řekl ČTK zakladatel festivalu Michal Trpák.

"Je to mobilní galerie, která vstupuje do veřejného prostoru. A já do něj vstupuji rád s výtvarným uměním už několik let. Vevnitř mám své sochařské objekty a je tam i zelená stěna z 3D tisku, z betonu, kterému se také poslední tři roky věnuji. Galerie by mohla putovat po evropských městech. Bude to takový mobilní galerijní nomád," řekl Trpák. Kolekci prací, jež v kontejneru vystavil, nazval Akvárium. Představuje sochy, jež ztvárňují ryby či potápěče, přímo pro mobilní galerii vytvořil trojici plavců.

Organizátoři rozřezali starý lodní kontejner, z 90 procent ho prosklili. Jde o bezpečnostní sklo s fólií uprostřed. Galerii dnes ráno do rohu náměstí usazoval asi hodinu a půl dvacetitunový jeřáb. Lodní kontejner se díky proskleným stěnám proměnil v netradiční výstavní prostor. "Svoji funkci bude mít i střecha, která může sloužit jako terasa, pódium, vyhlídka či další výstavní plocha," uvedla produkční Alena Doležalová. Zajímavostí je také to, že jedním z boků kontejneru je nově 3D tištěná živá zelená stěna z betonu, kterou organizátoři vyrobili.

Jde o jednu z novinek letošního 16. ročníku festivalu Umění ve městě. Další je obrazárna v centru Budějovic. Jejím cílem je ukázat na ulici díla, jež by tam jinak nešla vystavit. "Obrazárna, kde jsou obrazy namalované štětcem pod bezpečnostním sklem, vespod to má 3D tištěný květináč," popsal Trpák. Věří, že dnes odhalená mobilní kontejnerová galerie "propluje" po Budějovicích i dalšími městy v ČR i v Evropě.

Tématem sochařského festivalu Umění ve městě, který začal 15. června v Českých Budějovicích, jsou paralelní vesmíry a umělá inteligence. Sochy zaplnily několik měst a obcí v jižních Čechách. Festival, který nabízí přes 20 soch, potrvá do konce září.

Budějovické náměstí láká výtvarníky dlouhodobě. Na podzim 2012 obsadil část náměstí takzvaný minimální dům. Dřevěná budka na čtyřech vysokých nohách s obytnou plochou 6,25 metru čtverečních byla součástí výstavy ateliéru Mjölk architekti, kterou nachystal Dům umění. Stejná galerie na podzim 2016 připravila výstavu, při níž architekt Jan Šépka obklopil barokní Samsonovu kašnu na náměstí sedmimetrovou dřevěnou stěnou. Ke kašně došli lidé po lávce z Domu umění.

Festival Umění ve městě vznikl jako setkání čtyř spolužáků z pražské VŠUP. Výstavu pořádá sochař Michal Trpák, inspirovala už podobné akce jinde v ČR. Město letos stejně jako loni přispělo 600.000 Kč. Jedním z cílů festivalu je, aby sochy ve městech zůstaly natrvalo.