V Č. Budějovicích se tiskl první český 3D tištěný dům z betonu

České Budějovice - Sochař Michal Trpák s týmem dnes v Českých Budějovicích tiskl ze speciálního betonu prototyp 3D tištěného domu s názvem Prvok. Bude mít tři pokoje a rozlohu 43 metrů čtverečních. Náklady jsou kolem 3,5 milionu korun. Trpák představí dům, jenž bude na pontonu, 18. srpna na Střeleckém ostrově v Praze, od září bude asi měsíc na pražské Náplavce. Novinářům to řekli Trpák a Libor Vošický, generální ředitel Stavební spořitelny Buřinka, která je garantem projektu.

Bude to první dům v ČR vytištěný z betonu 3D tiskem. Je podle Trpáka vhodný do přírody, města nebo na vodu. Hrubá stavba se bude tisknout 16 hodin, pak přijdou na řadu dokončovací práce, jako položení podlah. Do Prahy se 35 tun těžký dům převeze po třech částech.

Dům tiskne robotické rameno z dílny Trpákovy iniciativy Scoolpt. Směs betonu pro tisk je obohacena o nano-polypropylenová vlákna, plastifikátory, které zlepšují plasticitu a umožňují lépe vytvářet organické tvary, a o urychlovač tuhnutí. Směs se připravuje v míchačce. Tiskne se s průmyslovým robotem, jejž používají automobilky, autoři mu dali jméno Máša. Ovládá ho architekt Jiří Vele.

Tým začal tisknout oválný dům 9. června, kdy ale řešil komplikace s míchačkou, nízkou teplotou a vysokou vlhkostí. "Zrovna pršelo a směs ideálně startuje při 20 a víc stupních, takže to pomaleji tuhlo a trošku jsme bojovali. Pak jsme přivezli teplomety a dnes zatím vše běží hladce," řekl dnes ČTK Trpák. Tisknout bude i v pátek. Beton tři týdny zraje.

Na stavební fakultě pražské ČVUT již dříve vytiskli polovinu domu kvůli testům. Vyplynulo z nich, že vnitřní stěna vydrží tíhu 50 tun, což odpovídá dvěma nákladním autům plně naloženým štěrkem, uvedla Kateřina Nováková z Fakulty architektury na ČVUT.

Podle Trpáka by měl dům vydržet aspoň 100 let. Budoucí výzkum by se mohl zaměřit i na využití stavební suti jako plniva ve směsi, s jejíž pomocí se domy tisknou. Trpákův tým to vyzkoušel. "Rozemelete starou budovu a po přidání aditiv vytisknete novou," řekl Trpák, který v Českých Budějovicích pořádá 13 let sochařský festival Umění ve městě. Firma ERCTech připravuje vlastní směs pro 3D tisk za pomoci recyklátů, chce ji brzy uvést na trh. Měla by být o 30 procent levnější než směs s přírodním kamenivem.

Ve světě se zatím příliš domů 3D tiskem nevyrábí. V arabské Dubaji dokončili stavaři v roce 2016 největší 3D budovu na světě, vysokou téměř deset metrů se zastavěnou plochou 640 metrů čtverečních. Domy vytištěné 3D tiskem jsou v Číně, pět se jich plánuje v Nizozemsku, lidé již bydlí v takto vytištěném domě ve Francii. První tištěný bytový dům se připravuje v USA. Vyplývá to z informací Stavební spořitelny Buřinka.