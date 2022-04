V Č. Budějovicích na Vltavě otevřeli nový přístav pro malé lodě

České Budějovice - Povodí Vltavy v Českých Budějovicích slavnostně otevřelo nový přístav pro malé lodě. Bude tak možné přijet do města po Vltavě do blízkosti centra. Doposud v přístavišti pod Lannovou loděnicí malá plavidla mohla stát maximálně půl hodiny. Slavnostní otevření přístaviště se uskutečnilo při akci Lodě na vltavské vodě, která zahájila plavební sezonu. ČTK to řekl zástupce organizátorů Vojen Smíšek.

"Dokončením stavby 255 metrů dlouhého vývaziště pro rekreační plavidla vznikla nová přístavní hrana a přístupové schody historického vzhledu, které mohou být využívány veřejností při volnočasových aktivitách podél Vltavy. Věřím, že tato stavba bude hojně využívána pro rekreační plavbu i širokou veřejností, čemuž napovídal i její zájem o stavbu již během realizace,“ uvedl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Náklady na stavbu přístaviště činily 26 milionů korun. Podle Kubaly zájem o vodní turistiku vzrůstá. "Proto jdeme tomuto trendu naproti. Jsem velmi rád, že nové vývaziště slouží veřejnosti již od zahájení letošní plavební sezony," řekl.

Zájem o Vltavskou vodní cestu stoupá od roku 2017, kdy se dostavěla plavební komora na jezu v Kořensku. V roce 2021 proplulo vltavskou vodní cestu v jižních Čechách od května do září rekordních 49.326 lidí na 11.953 plavidlech. Ředitelství vodních cest (ŘVC) dalo mezi lety 2010 až 2017 na splavnění řeky 1,8 miliardy korun.

"Pro cestovní ruch má nové vývaziště zásadní význam, protože propojuje takzvanou Stezku Vltavy s centrem města. Bude tak možné využít potenciál turistů plujících po řece například na hausbótech. Ti mohou nově vystoupit z lodí a zavítat do města, což bude mít samozřejmě pozitivní přínos pro provozovatele služeb v centru,” řekl Tomáš Polanský, ředitel destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko, která se na plánování tohoto projektu podílela.