V bývalém plzeňském depu se otevře v červnu expozice motoristických skvostů

Plzeň - V červnu se v Plzni otevře muzeum historických motocyklů a automobilů Depo Moto Art. Prostory bývalé trolejbusové haly plzeňského areálu DEPO2015, kde našla nová expozice stálé místo, budou současně sloužit jako galerie umění, řekl dnes ČTK předseda Nadačního fondu Plzeň sobě Roman Jurečko.

"Spojením techniky a umění vznikne v Plzni něco jedinečného. Budou tam nejen historické automobily a motocykly, ale i sochy, fotografie nebo květiny," uvedl Jurečko. Depo Moto Art bude spolupracovat s českými umělci a bude připravovat automobilové i výtvarné vernisáže.

V bývalém depu dopravních podniků u centra Plzně budou trvalé výstavní i parkovací prostory pro automobilové veterány i luxusní novodobá vozidla limitovaných sérií. Půjde o měnící se expozici, která bude i prodejní.

"Bude tu v zápůjčce zhruba 100 motocyklů, celá sbírka sběratele Petra Hošťálka, dále desítky vozidel a desítky historických kol plus umělecká díla," řekla ředitelka Nadačního fondu Plzeň sobě Kristýna Nachtmann Švédová. Z umělců, jejichž díla expozice doplní, jmenovala třeba Josefa Rataje, českého pop-artového umělce z Plzně, a Doris Tesárkovou Oplovou, plzeňskou malířku, která se věnuje automobilismu.

"Plzeň má dobře našlápnuto na to, aby se minimálně v západních Čechách stala centrem takto významných vozidel s duší, které si lidé nepořizují ke každodenní dopravě z bodu A do bodu B, ale k tomu, že je to opravdu jejich životní styl," uvedl Jurečko. Prostory by měly žít a měly by se tam také pořádat aukce. Měly by tam být starty a cíle veteránských závodů.

Fond, který spolupracuje s radnicí, má haly od města v dvacetileté výpůjčce. Původní cukrovar a poté vozovny trolejbusů mají svoji historii. Majitelé tam budou vozy garážovat i opravovat. Renovaci haly zajistila nadace s nadšenci vlastními silami s penězi sponzorů.

Podle předsedy Asociace Veteran Car Club a viceprezidenta Autoklubu ČR Františka Čečila se v Plzni o podobném muzeu mluví už 25 let. Mělo být v opuštěné hale vodárny, v bývalých kasárnách Světovar nebo ve strojírnách Škoda.

V Depo Moto Art už jsou nyní například řemenové motocykly NSU z roku 1923 a DKW z roku 1924 v původním nerenovovaném stavu, anglický motocykl Ariel 500 určený pro poštovní služby, první superbike Widowmaker anglické výroby, který jel rychlostí až 200 km/hod. Z automobilů například vozidlo Gordon, vyrobené v Plzni, na jehož designu se podílel plzeňský výtvarník Karel Syka. Dále Škoda super sport, vozidlo Hakar, které vyhrálo dvakrát mistrovství Evropy v závodech do vrchu a Aero Minor Sport. "Celkem už tu teď máme do 30 strojů," dodala Švédová.