V bývalé pile ve Studenci je vystavená historická technika, bude tam muzeum

Představení záměru výstavby Technického muzea Vysočina, které by mělo do dvou let vzniknout v hale bývalé pily, 21. října 2023 Studenec, Třebíčsko. V pozadí v pozadí jediný zachovalý vrtulníku Mi-24D v sanitní úpravě na světě. ČTK/Pavlíček Luboš