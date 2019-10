V bývalé klinice budou po přestavbě úředníci, lékaři i dům dětí

Praha - Rekonstrukce budovy bývalé plicní kliniky na pražském Žižkově může začít, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) už získala potřebné územní rozhodnutí i stavební povolení. Přestavba za 48 milionů korun má být hotova v prosinci příštího roku, informovala dnes SŽDC v tiskové zprávě. Správa železnic chce budovu využít jako kanceláře pro své zaměstnance, v objektu vzniknou i ordinace praktických lékařů a prostory Domu dětí a mládeže Prahy 3. Nevyužívaný dům v Jeseniově ulici obsadili v roce 2014 aktivisté z autonomního sociálního centra Klinika, kteří dlouho odmítali prostory opustit. SŽDC jej převzala letos v lednu za pomoci exekutora.

"Začíná rekonstrukce kliniky na pražském Žižkově. SŽDC má potřebné územní rozhodnutí a stavební povolení. Do konce roku 2020 se změní v moderní administrativní objekt pro zaměstnance Stavební správy západ, vzniknou ordinace praktických lékařů a prostory Domu dětí a mládeže," uvedl na twitteru šéf státní organizace Jiří Svoboda.

Práce začnou podle SŽDC prakticky okamžitě a potrvají do konce příštího roku. Z objektu bude po potřebném vyčištění a bourání využita víceméně pouze hrubá stavba se stávajícím nosným systémem. "Pomocí příček vzniknou nové dispozice, osadí se nová okna a dveře. Současně se vybuduje bezbariérový přístup do budovy i v jejím interiéru, a to pomocí osobního výtahu. Součástí stavebních prací bude také nástavba v severní části podkroví, nová střecha a fasáda," uvedla SŽDC.

Více než polovina z celkové plochy bude sloužit jako ordinace praktických lékařů a jako působiště Domu dětí a mládeže v Praze 3 - Ulita, který plánuje v místě vybudovat Středisko techniky zaměřené na odborné kroužky, kurzy, programy pro školy nebo akce pro veřejnost. Zbývající část pak bude sloužit SŽDC jako administrativní objekt s kancelářemi. Z nevyhovujících provizorních prostor se do nově zrekonstruované budovy přestěhuje část pracovníků správy. Rekonstrukci provede společnost Proxima.

Zástupci autonomního centra dlouho odmítali budovu opustit. Nejprve dům užívali načerno a později si vyjednali výpůjčku. Mezitím objekt přešel ze správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na SŽDC. Železniční organizace nakonec musela budovu letos v lednu nechat vyklidit exekutorem.