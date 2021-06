V Bukurešti protestovali kvůli smrti Roma po zákroku policie v Teplicích

Bukurešť - Nejméně 200 lidí se sešlo před českým velvyslanectvím v rumunském hlavním městě Bukurešti, aby protestovali proti policejnímu zákroku v Teplicích, po němž zemřel Rom. Českou policii obvinili z rasismu, informovala agentura AP.

Amatérské video ze zásahu 19. června podle AP zachycuje české policisty, jak při zatýkání několik minut klečí muži z Teplic na krku. Rom později zemřel při převozu do nemocnice.

Policie vinu na mužově úmrtí opakovaně odmítla. Pitva zemřelého podle ní neodhalila známky poranění orgánů ani dušení, muž měl v těle pervitin a zemřel na selhání srdce. Oficiální vyšetřování nadále probíhá.

Dnešní demonstrace v Bukurešti se zúčastnily alespoň dvě stovky rumunských Romů, z nichž někteří na sobě měli trika s nápisem "Rasismus zabíjí". Jedním z požadavků protestujících bylo nezávislé prošetření mužovy smrti.

"Jeden z našich (...) byl brutálně zabit policií. Je to důkaz, že existuje brutalita proti Romům," řekl Banu Ionut Alin z nevládní organizace Aresel. "Důvod, proč jsme dnes vyšli do ulic, je ten, že tento institucionalizovaný rasismus je přítomen čím dál víc. Je to rostoucí trend extremistického přístupu vůči romské komunitě," řekl Alin. "Je nás hodně, máme sílu a budeme se stavět na odpor proti všemu, abychom odpověděli na institucionální rasismus," dodal.

Rada Evropy uvedla, že mnoho Romů v Evropské unii je "obětí předsudků a sociálního vyloučení" navzdory antidiskriminačním zákonům. Také tato organizace již dříve vyzvala Česko k nezávislému vyšetření případu.

Od smrti Roma před deseti dny se konaly smuteční akce či protesty v řadě dalších zemích, naposledy o víkendu ve Vídni a Londýně. Mnozí, včetně rumunských médií, přirovnávají úmrtí teplického Roma ke smrti amerického černocha George Floyda, která loni vyvolala mohutnou protestní vlnu ve Spojených státech a dalších zemích.