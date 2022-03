V Bruselu vyvolala cesta Fialy a spol. do Kyjeva pochopení i kritiku

Premiér Petr Fiala (vpravo) zveřejnil 15. března 2022 na svém twitterovém účtu fotografii ze společné cesty do Kyjeva s předsedy vlád Polska a Slovinska Mateuszem Morawieckým (druhý zleva) a Janezem Janšou (vlevo). Cesty se účastní i polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński (druhý zprava).

Premiér Petr Fiala (vpravo) zveřejnil 15. března 2022 na svém twitterovém účtu fotografii ze společné cesty do Kyjeva s předsedy vlád Polska a Slovinska Mateuszem Morawieckým (druhý zleva) a Janezem Janšou (vlevo). Cesty se účastní i polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński (druhý zprava). ČTK/Twitter Petra Fialy

Brusel - Opatrné a nejednotné reakce znějí Bruselem po úterní cestě premiérů Česka, Polska a Slovinska do ukrajinské metropole ostřelované ruskou armádou. Zatímco činitelé Evropské unie i diplomaté na jedné straně oceňují snahu dát najevo podporu Ukrajině, na straně druhé je slyšet kritika údajně neopatrného kroku podniknutého bez diskuse s ostatními státy. Média píšící o dění v EU se naproti tomu shodují, že trio lídrů podniklo odvážnou a pochopitelnou akci.

Mezi bruselskými diplomaty zvláště z některých západoevropských zemí podle informací ČTK vyvolala zpráva o cestě Petra Fialy, Mateusze Morawieckého a Janeze Janši kritiku. Nelíbilo se jim, že nebyli informováni, a měli obavy z následků případného incidentu, který podle nich politikům hrozil.

Jeden z unijních činitelů novinářům řekl, že předseda Evropské rady Charles Michel sice stejně jako šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová o cestě věděl, poukázal ale na bezpečnostní rizika. Na opakované dotazy, zda se Michel či von der Leyenová nezamýšleli k cestě připojit, jejich mluvčí nechtěli odpovídat.

Bruselský zpravodaj listu Financial Times popsal cestu jako "odvážný krok, který v unijní metropoli některým hnul žlučí, neboť (premiéři) informovali pouze činitele EU a nedostali mandát zastupovat celý blok".

Španělský deník El País s odkazem na své zdroje v Bruselu napsal, že Michel varoval polského premiéra Morawieckého před bezpečnostním riziky návštěvy Kyjeva. Pokud by ruská vojska na delegaci evropských státníků úmyslně či omylem zaútočila, vedlo by to k výraznému zvýšení napětí s nepředvídatelnými důsledky, jelikož se jedná o premiéry členských zemí NATO.

K mnohahodinové vlakové výpravě se vyjádřil i šéf NATO Jens Stoltenberg, který kvůli další podpoře Ukrajiny svolal na příští čtvrtek mimořádný alianční summit. Cestu tří premiérů komentoval slovy, že "je důležité ukázat podporu Ukrajině". O bezpečnostních rizicích se obvykle velmi diplomaticky vystupující Stoltenberg nezmínil.

Bruselský web Politico rovněž popsal rozporuplné reakce diplomatů, zároveň ale vystihl pochopení, s nímž se k cestě staví velká část lidí v belgické metropoli. "Zatímco Bruselem celý den zmítala šeptanda o rozhodnutí lídrů vyrazit vlakem do Kyjeva v situaci, kdy se EU a NATO snaží balancovat mezi podporou Ukrajině a neprovokováním Ruska, skutečnost je taková, že většina běžných lidí bude vnímat návštěvu jako to, čím byla: pokusem lídrů východoevropských zemí ukázat jejich solidaritu s Ukrajinou,“ napsal dnes web Politico.