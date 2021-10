V Brně začal veletrh obranné techniky Idet, aktivisté obarvili kašny

Brno - V Brně začal dnes veletrh obranné techniky Idet a s ním další veletrhy Pyros a Iset. Jde o první veletrh po půl druhém roce, který se koná v rozsahu, jaký byl běžný před pandemií koronaviru. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) to byl právě covid, jenž ukázal, jak nepostradatelná je moderní armáda a také hasičský a policejní sbor, řekl dnes při slavnostním zahájení.

"Ukázala se zásadní role našich bezpečnostních, ozbrojených a záchranných složek, které pomáhaly při zvládnutí globální krize," řekl Metnar.

Zahájení zbrojního veletrhu provázela protestní akce aktivistů, kteří obarvili vodu ve fontánách v centru Brna na červeno, tedy v barvě krve. Nad hlavním vstupem na výstaviště vyvěsili transparent "Válka začíná tady". Na výzvu policie slezli ze střechy dolů, žádná škoda podle dostupných informací nevznikla, uvedl mluvčí policie Pavel Šváb.

Projevy politiků i generálního ředitele Veletrhů Brno Jiřího Kuliše se nesly všechny v duchu poděkování těm složkám státu, které pomáhaly zvládnout situaci, při níž v Česku zemřelo na covid 30.000 lidí. Bez nich by byla situace ještě horší, přičemž Česko bylo na špičce světového žebříčku v přepočtu úmrtí na 100.000 obyvatel. Vojáci pomáhali v nemocnicích a domovech pro seniory, hasiči rozváželi po republice zdravotní pomůcky. Podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) je veletrh známkou pomalého návratu do normálu a přes zhoršující se pandemickou situaci hovořil o návratu života do starých kolejí.

Metnar zdůraznil, že česká armáda potřebuje nadále intenzivní modernizaci kvůli složité mezinárodní bezpečnostní situaci a je potřeba, aby byla připravená na škálu nových hrozeb. I proto patří část veletrhu vystavovatelům, kteří brání kyberprostor.

Veletrh se koná pošestnácté. Hlavní velitel ozbrojených sil, jímž je prezident Miloš Zeman, na veletrh zavítal naposledy v roce 2017.

Aktivisté na protest obarvili kašny v centru Brna na červeno

Do ruda se ráno zbarvila voda ve fontáně na náměstí Svobody a také před Janáčkovým divadlem na Moravském náměstí. U obou kašen ležel transparent s nápisem Idet špiní Brno krví. Událostí se bude také zabývat policie, musí ale počkat na rozbor vody a vyčíslení případné škody. Nyní vše prověřuje ve spolupráci s hasiči a Veřejnou zelení města Brna, která pečuje o obě kašny. Hasičští chemici přijeli kolem 11:00 odebrat vzorek vody na náměstí Svobody.

Ředitel Veřejné zeleně města Brna Jozef Kasala předpokládá, že škoda se bude pohybovat kolem 10.000 korun. Je nutné vypustit vodu ze systémů obou kašen, dohromady jde o 70 metrů krychlových, následuje čištění. "Pak musíme vodu znovu napustit," řekl ČTK Kasala.

ČTK obdržela anonymní e-mail s fotografiemi obarvených kašen, podle kterého se Brno již "nezvládá dívat na obchod se smrtí, který pravidelně probíhá na brněnském výstavišti", a proto kašny "roní krvavé slzy".

V Brně se také objevily nápisy na dlažbě namířené proti veletrhu, například Veletrh smrti, Brno obchází smrt a Žádné zbraně diktátorům. V e-mailu se k nim přihlásili "skřítkové nočního Brna", kteří nesouhlasí s dodávkami zbraní diktátorským režimům.

Česká houfnice DITA by se mohla stát součástí armád Asie i Afriky

Samohybná kolová houfnice DITA šternberské firmy Excalibur Army by se v budoucnu mohla stát součástí armád z regionů jihovýchodní Asie, Blízkého východu či severní Afriky. Firma nyní jedná o kontraktech se zákazníky právě z těchto regionů. Jsou to konkrétní jednání s více než deseti potenciálními zákazníky, řekl dnes ČTK mluvčí holdingu Czechoslovak Group Andrej Čírtek na veletrhu Idet, který se koná na brněnském výstavišti. Pod Czechoslovak Group šternberská firma spadá.

"Pracujeme na tom, aby první kontrakt na tento typ techniky přišel během několika let, orientačně maximálně do pěti let. Přáli bychom si ale, aby ten proces byl výrazně rychlejší," uvedl mluvčí.

Houfnice DITA má na veletrhu českou premiéru. Jedná se o plně automatizovanou kolovou houfnici na podvozku Tatra se zbraní ráže 155 milimetrů, plně kompatibilní se standardy NATO. K její obsluze stačí pouze dvoučlenná posádka, což je v této kategorii zbraní podle firmy unikát.

DITA je podle Čírtka pojata jako vývozní projekt, do výzbroje české armády se v dohledné době nedostane. České ministerstvo obrany už uzavřelo smlouvu na nákup houfnice Caesar od francouzské společnosti Nexter Systems. Nahradí dosluhující dělo DANA. Houfnice od francouzské firmy je na trhu delší dobu než DITA, která byla v době rozhodování armády teprve ve vývoji.

Společnosti holdingu se ale budou výrazně podílet i na projektu děl Caesar. Kopřivnická Tatra dodá podvozky a český průmysl vyrobí i kabiny nebo bude instalovat elektronické vybavení. Celkově bude podíl českého průmyslu na projektu Caesar tvořit podle Čírtka minimálně 40 procent hodnoty zakázky.