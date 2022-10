V Brně vznikne široká koalice vedená ODS s TOP 09, primátorkou zůstane Vaňková

Brno/Havířov - V Brně vznikne koalice vítězné ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN, Pirátů a ČSSD. Všichni zástupci tak přijali nabídku primátorky a jedničky ODS s TOP 09 Markéty Vaňkové (ODS) na vznik široké koalice, kterou zveřejnila ve čtvrtek. Dnes si od stran vyslechla stanovisko, které pak jejich zástupci oznámili novinářům. Primátorkou by měla zůstat Vaňková. Prvním náměstkem bude René Černý (ANO). Koalice bude mít 46 z 55 zastupitelů. V opozici bude SPD s Trikolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno.

S podpisem koaliční smlouvy počítá Vaňková ve středu, ve čtvrtek bude ustavující zasedání zastupitelstva. ODS s TOP 09 bude mít v Radě města Brna čtyři členy, ANO tři, lidovci se STAN dva, po jednom křesle budou mít Piráti a ČSSD.

Za ODS s TOP 09 by měl náměstkem zůstat Robert Kerndl (ODS), který bude mít na starosti energetiku a také sociální péči. Kulturu si vezme na starosti Vaňková, radním pro dopravu zůstane Petr Kratochvíl (ODS) a sport by měl mít v radě na starosti Tomáš Aberl (TOP 09). Černý jako první náměstek bude mít v gesci investice a implementaci evropských fondů, územní plán připadne jako radnímu Petru Bořeckému (ANO), bytovou politiku bude jako radní řešit Karin Karasová (ANO). Za ČSSD bude v radě Jiří Oliva, jeho gescí bude majetek. Lidovci se STAN a Piráti budou o obsazení míst v radě ještě jednat. Lidovci se STAN budou mít na starosti životní prostředí a školství, Piráti participativní rozpočet, strategický rozvoj a IT.

Volby v Brně nyní vyhrála ODS s TOP 09, která získala 16 mandátů. Druhé ANO má 13 mandátů, třetí KDU-ČSL deset. Šest mandátů má SPD, Trikolora a Moravané, čtyři Piráti a po třech ČSSD a také Zelení s Žít Brno.

Primátorem Havířova bude znovu Josef Bělica z vítězného hnutí ANO

Primátorem Havířova na Karvinsku se opět stal Josef Bělica z vítězného hnutí ANO. Na dnešním ustavujícím zasedání získal 31 hlasů z 41 přítomných zastupitelů. V sedmdesátitisícovém městě bude pokračovat dosavadní spolupráce ANO s ČSSD a osobnostmi města, Hnutím pro Havířov (HPH) a uskupením Spolu plus, které ve městě tvoří zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a také STAN. Koalice bude mít v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu 28 hlasů, o jeden více než doposud.

V jedenáctičlenné městské radě má ANO sedm zástupců, Spolu plus dva zástupce a po jednom Hnutí pro Havířov a ČSSD a osobnosti města. ANO bude mít kromě primátora dva náměstky a čtyři radní. Spolu plus získalo funkci náměstka a radního, Hnutí pro Havířov a ČSSD s osobnostmi města mají po jednom náměstkovi.

Vedení města bude téměř stejné jako v minulém volebním období. ANO bude mít kromě primátora náměstka pro ekonomiku a správu majetku, kterým byl zvolen Ondřej Baránek, anáměstkyni pro sociální věci Stanislavu Goreckou. ČSSD a osobnosti města opět mají školství a kulturu s náměstkyní Janou Feberovou. Bohuslav Niemiec ze Spolu plus byl znovu zvolen náměstkem pro investice a chytré město a Daniel Vachtarčík (HPH) se bude opět starat o sport. Tentokrát to bude v pozici náměstka, v minulém období tuto funkci zastával jako uvolněný radní.

Rozšíření počtu náměstků dnes kritizovali opoziční zastupitelé, stejně jako kumulaci funkcí primátora, který je zároveň poslancem. Radními zůstávají za hnutí ANO Jakub Chlopecký, Róbert Masarovič, Iva Georgiu a Alena Olšoková a nově bude radním Leoš Lukaštík (Spolu plus).

Volby v Havířově letos stejně jako před čtyřmi lety vyhrálo ANO, získalo 15 mandátů. Druhé skončilo uskupení Havířov sobě se sedmi mandáty, po šesti mandátech získala SPD a také koalice Spolu plus, čtyři mandáty má Hnutí pro Havířov, tři zastupitele ČSSD a osobnosti města a dva KSČM. Koaliční spolupráce byla dohodnuta krátce po volbách, už v pondělí po volebním víkendu zástupci čtyřkoalice podepsali dohodu.