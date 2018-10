Brno - V Brně nakonec vytvoří koalici druhá ODS s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD. Novinářům to dnes řekli zástupci těchto stran, kteří mají dohromady 33 mandátů v 55členném zastupitelstvu. Obejdou tak vítězné ANO, s nímž přitom už byly ODS, KDU-ČSL a ČSSD domluveny na koalici. Jednička ODS Markéta Vaňková řekla, že se strany dohodly na základě shody programů. Primátorkou bude Vaňková, která vystřídá Petra Vokřála (ANO). Prvním náměstkem zůstane Petr Hladík (KDU-ČSL). Premiér a předseda ANO Andrej Babiš to označil za podraz, naopak šéf ODS Petr Fiala uvítal "koalici změny".

Ještě v pondělí večer přitom zástupci ANO, ODS, KDU-ČSL a ČSSD po jednáních oznámili, že se dohodli na koalici. Podle Vaňkové se dnes však věci změnily. Důvody moc nechtěla komentovat, ale jedním z důvodů byly i reakce voličů ODS, kteří nelibě nesli dohodu ODS s ANO, které občanští demokraté v Brně v kampani kritizovali. Dalším důvodem může být to, že Piráti dříve odmítali obejít vítězné ANO, takže nebyla ani možnost složit bez ANO koalici, která by měla většinu mandátů. Nyní už ale Piráti takovou koalici neodmítají.

ODS bude mít pět radních, lidovci tři, Piráti dva a ČSSD jednoho. Vaňková řekla, že je ráda, že bude mít Brno po 20 letech primátorku a k tomu právničku. Před dvaceti lety byla primátorkou za ODS bývalá ústavní soudkyně Dagmar Lastovecká. Kromě Vaňkové jako primátory a Hladíka jako prvního náměstka by měli být dalšími náměstky Tomáš Koláčný z Pirátů a Oliver Pospíšil z ČSSD, posledním by měl být ještě někdo z ODS, o kom zatím strana povede debatu.

Podle Vaňkové se strany shodují v rezidentním parkování, bytové výstavbě, územním plánování, ale také podpoře seniorů. Podle Hladíka je to vhodná forma spolupráce. Lídr Pirátů Koláčný řekl, že je rád, že Piráti dostali šanci.

Vaňková donedávna říkala, že ANO obcházet nechce. "Vnímala jsem velký tlak našich voličů. Do včerejška to vypadalo, že jiná varianta koalice neexistuje. Ale to se změnilo. Teď už tu variantu máme a jsem přesvědčena, že je to nejlepší volba," řekla Vaňková.

Babiš označil dohodu ODS s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD v Brně za "bezprecedentní podraz". Dnes se měla podepsat dohoda s ANO, kmotři se vracejí, uvedl premiér na dotaz ČTK. Zato předseda ODS Petr Fiala uvítal, že v Brně rychle vznikla "koalice změny" v čele s Vaňkovou. Bude skvělou primátorkou, míní Fiala. "ODS je skutečnou alternativou k ANO. Děláme, co jsme voličům slíbili," dodal.

Komunální volby vyhrálo v Brně ANO, které získalo 18 mandátů. Druhá byla ODS s podporou Svobodných a ziskem 14 mandátů. Třetí KDU-ČSL má osm mandátů, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.