Brno - Na hlavním nádraží v Brně se ráno srazily na jedné koleji dva vlaky. Záchranáři v souvislosti s nehodou ošetřili nakonec 23 lidí, z toho 15 bylo převezeno do nemocnice, řekla dnes ČTK mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. Železniční doprava byla kvůli nehodě zastavena zhruba na hodinu, řekla ČTK mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Policie nehodu vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení, alkohol byl u strojvůdců vyloučen. Škoda dosáhla téměř půl milionu korun. Kompletně byl provoz obnoven v 11:40.

Nehoda se stala po 8:00, podle záběrů z místa se vlaky srazily na výhybce. "V Brně na hlavním nádraží projel osobní vlak jedoucí z Brna hlavního nádraží do Březové nad Svitavou návěst zakazující jízdu a následně se srazil s přijíždějícím osobním vlakem, který jel z Letovic do Brna," řekl ČTK mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Doplnil, že škoda na drážních vozidlech byla zatím vyčíslena na 450.000 korun.

Záchranáři zraněné rozvezli do čtyř zdravotnických zařízení v Brně, konečný počet ošetřených v souvislosti s nehodou se vyšplhal na 23 lidí. Šlo především o odřeniny, zhmožděniny, vykloubení, ale i podezření na zlomeniny. "Na místě jsme se postarali o 21 pacientů, z nich 13 bylo po ošetření odvezeno do nemocnice. Posléze přibyla ještě jedna pacientka, byla účastnicí nehody, ale až doma se její zdravotní stav zhoršil," uvedla mluvčí záchranné služby s tím, že posádka ženu po vyšetření převezla do nemocnice. K celkovému počtu nakonec přibyla také mladá vlakvedoucí, za kterou se záchranáři vrátili na nádraží. "Její zdravotní stav se zhoršil, šlo o lehké poranění a zřejmě i o stresovou reakci. Tuto pacientku jsme také převezli po poskytnutí přednemocniční péče do nemocnice," dodala mluvčí Bothová.

Video: Srážka vlaků v Brně

05.03.2019, 12:33, autor: Veronika Kolariková Skálová, zdroj: ČTK

Záchranáři museli evakuovat z vlaků kolem 250 lidí. Podle mluvčí Rajnochové nehoda asi na hodinu zastavila provoz, od 08:50 se už jezdilo v úseku Židenice - hlavní nádraží po jedné koleji. Dráhy musely odřeknout desítku vlaků. Provoz na trati byl podle Drápala obnoven v 11:40. "Drážní inspekce šetří okolnosti mimořádné události v místě jejího vzniku s tím, že na základě dosavadního šetření je pravděpodobnou příčinou mimořádné události selhání lidského faktoru," dodal Drápal.

Ředitel Českých drah Miroslav Kupec dnes uvedl, že v reakci na střet vlaků v Brně svolává poradu úseku provozu. "Chci výsledky zavedených zpřísněných kontrol strojvedoucích a návrh dalších opatření pro minimalizaci rizika selhání jednotlivců. Pro poškozené cestující na webu zveřejníme kontakt pro uplatnění nároků na odškodné," uvedl Kupec.

Na nehodu reagovala i Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s tím, že výrazně upozorní provozní zaměstnance, jako jsou výpravčí a dispečeři na dodržování předpisů. Podle SŽDC jsou na brněnském nádraží instalovány moderní typy zabezpečovacího zařízení. "Bezpečnost jízdy vlaků na hlavním nádraží v Brně byla zajištěna novým elektronickým zabezpečovacím zařízením ovládaným z jednotného obslužného pracoviště, instalovaným v rámci modernizace celé stanice. Taktéž při konstrukci jízdního řádu SŽDC zohledňuje kapacitu tratí a uzlů s důrazem na zajištění bezpečnosti," uvedl v tiskovém prohlášení mluvčí SŽDC Pavel Tesař.

Počet mimořádných událostí na železnici letos strmě roste. Inspektoři za první dva měsíce roku řešili přes 220 incidentů, meziročně zhruba o 26 procent víc. Mírně se naopak snížil počet usmrcených a zraněných.

Za předchozí týdny jde již o několikátou mimořádnou událost. V úterý 19. února jel osobní vlak mezi Martinicemi a Velkým Meziříčím téměř šest kilometrů bez strojvůdce. Vlak s 11 cestujících, zastavil sám, nikomu se nic nestalo. V pátek 22. února projel v Ejpovicích za Plzní na červenou rychlík do Mnichova. Souprava vjela na jinou trať a strojvedoucí zastavili vlaky 34 metrů od sebe. Ani v tomto případě nebyl nikdo zraněn. V sobotu 23. února se v Českých Budějovicích srazily dvě posunovací lokomotivy. Jeden strojvedoucí byl lehce zraněn. Ve středu minulý týden se v Havlíčkově Brodě střetl nákladní vlak s lokomotivou. V pondělí se střetly dva vlaky u Ronova nad Doubravou, pět lidí bylo zraněno. České dráhy koncem února uvedly, že v souvislosti s incidenty na železnici zvýší kontrolu práce strojvedoucích.