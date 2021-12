V Brně se objevily další tři případy varianty covidu omikron

Brno - Ve Fakultní nemocnici Brno se u dvou zaměstnanců potvrdila varianta koronaviru omikron. ČTK to dnes řekla mluvčí nemocnice Veronika Plachá. Oba zaměstnanci jsou v domácí izolaci a nepotřebují lékařskou péči, dodala. Omikron se potvrdil také u jednoho dítěte v ZŠ Arménská v Brně. ČTK to řekl ředitel školy Petr Holánek. Celá třída musela jít do karantény. Prvním potvrzeným případem omikronu v ČR byla koncem listopadu žena z Liberce, která se vrátila z Afriky.

Oba zaměstnanci Fakultní nemocnice Brno jsou z plicního oddělení a podle Plaché nebyli nikde v zahraničí. "Očekáváme podle našich informací, že těchto případů omikronu bude přibývat," uvedla bez podrobností Plachá.

Nemocniční náměstek Ondřej Ludka uvedl, že nemocnice poslala vzorky ještě na ověření. "Varianta se tu objevila, je bohužel velmi nakažlivá. Uvidíme, co to udělá. Populace se promoří a objeví se další, je to přirozený vývoj nemoci," řekl Ludka.

Na nákazu v ZŠ Arménská upozornil Český rozhlas Brno. "Varianta byla potvrzena u jednoho žáka ve druhé třídě, celá třída je proto v karanténě. Žádné bližší informace nemám," řekl Holánek.

Ředitel krajské hygienické stanice David Křivánek ČTK řekl, že hygienici u případů čekají na potvrzení vzorků.

Česko dosud mělo dva oficiálně potvrzené případy omikronu. První byla žena z Liberce, druhým člověk s úzkým kontaktem na tuto ženu. Variantu omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy koronaviru, poprvé zaznamenali 9. listopadu v Jihoafrické republice.