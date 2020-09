V Brně na Lesné požehnali kostelu blahoslavené Marie Restituty

Brno - Zhruba tisícovka lidí se dnes zúčastnila slavnostního požehnání kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně - Lesné. Náklady na stavbu přesáhly 100 milionů korun. Farnost na to řadu let sbírala peníze. Farář Pavel Hověz při zahájení mše uvedl, že přispělo asi 25.000 lidí. Řeholnice Marie Restituta byla za druhé světové války popravena.

Část lidí se sešla v kostele, někteří seděli, jiní stáli. Další zájemci o požehnání seděli ve vedlejší místnosti, kde jim bohoslužbu přenášela velkoplošná obrazovka. Druhá obrazovka se nacházela i venku, kde seděly další davy lidí.

Myšlena na vznik kostela se datuje do 60. let minulého století, řekla ČTK bývalá místostarostka Brna-severu Miriam Kolářová (KDU-ČSL), která stavbu podporovala a nyní funkci na radnici nevykonává kvůli mateřské dovolené. "Nejdříve se věřící scházeli ve společenském centru, později tady vzniklo duchovní centrum, které je ale provizorním prostorem. Až s páterem Hovězem přišla myšlenka, aby se kostel dotáhl. Zapojil do toho spoustu lidí a dobrovolníků a bojoval, aby se kostel postavil," uvedla Kolářová.

Podle ní přispěla spousta lidí, Hověz uvedl, že 25.000. "Babičky se skládaly po stokorunách. Byli ale například i starší lidé, kteří ještě za svého života odkázali farnosti byt nebo nemovitost," přiblížila Kolářová příklad, jak farnost nasbírala peníze. "Kostely se dnes nestaví na desítky let, ale na století. Pro farnost je to skvělá věc. Není to obyčejná stavba, ale stane se ozdobou a chloubou Lesné," řekla Kolářová.

Netradiční kostel podle návrhu architekta Marka Jana Štěpána se stavěl od srpna 2017. Kruhový objekt s dominantní, 31 metrů vysokou věží se zvonkohrou vyrostl kompletně jako monolitická železobetonová konstrukce. K zajímavým prvkům patří duhová skla pod klenbou.

Marie Restituta se narodila jako Helena Kafková v nedalekých brněnských Husovicích. Později se její rodina přestěhovala do Vídně a Kafková vstoupila do kongregace Sester františkánek křesťanské lásky a přijala řeholní jméno Marie Restituta. Byla zdravotní sestrou a za druhé světové války se několikrát dostala do sporu s nacisty. Zatčena byla na operačním sále a následně popravena gilotinou. Za blahoslavenou byla prohlášena v červnu roku 1998.