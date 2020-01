V Brně diváci viděli předpremiéru Zelenkova filmu Modelář

Brno - Diváci večer v brněnském kině Scala viděli předpremiéru filmu režiséra Petra Zelenky Modelář. Vypráví příběh kamarádů ze střední školy, hrají je Kryštof Hádek a Jiří Mádl, kteří mají prosperující půjčovnu dronů. Kromě zajímavého příběhu je film na české poměry výjimečný právě prací s drony, často jeden nese profesionální kameru a natáčí druhý dron vystupující ve filmu. I pro profesionály bylo velmi náročné lety dronů synchronizovat, uvedli tvůrci. Premiéru bude mít téměř dvouhodinový film v českých kinech 6. února.

Mádl hraje majitele firmy, ve volném čase je rapper a sní o velkých penězích a neochvějných jistotách. Chemik a vynikající letecký navigátor, kterého hraje Hádek, se právě vrátil ze zahraničí, sní o spravedlnosti a osobním angažmá v nápravě světa, uvedli tvůrci.

"Drony jsou pro bývalé spolužáky ze střední školy propustkou do mnoha oblastí lidského konání, kam by se jinak nepodívali. Mezi jejich klienty patří prezidentský kandidát i výtvarníci pořádající happeningy. Drony ve filmu monitorují elektrárny, nosí luxusní kabelky na přehlídce místo modelek nebo sprejují ze vzduchu Petřínskou rozhlednu," napsali tvůrci. Film se chýlí k thrilleru, když se jeden z hrdinů rozhodl využít dron k něčemu jinému, než je ve firmě běžné.

Podle Zelenky je běžné, že některé filmové záběry se v současnosti natáčejí dronem. Ovšem natáčení dronu, který natáčí, jiným dronem je spíš výjimečné. "To, co se děje za kamerou, je zajímavější. Jasně, je to technická hračka, ale je sexy. V Modeláři jsme pracovali s drony unikátním způsobem a to nejen na české poměry," řekl Zelenka.

Film se natáčel v Praze, v Brně i na některých dalších místech jižní Moravy, ale také třeba v izraelském Tel Avivu. Na filmu se podílel Jihomoravský filmový fond a Brno Film Office, byl natočený v koprodukci s Českou televizí.