V Brně chystají železničáři mostní provizorium, sloužit bude dva až tři roky

Instalace mostního provizoria v Brně přes Svratku, po kterém budou moct jezdit vlaky. Instaluje se kvůli tomu, že při stavbě protipovodňových opatření byl porušen starý klenutý most a kvůli němu je silně omezena doprava mezi hlavním brněnských nádražím a stanicí v Horních Heršpicích, 23. prosince 2022. ČTK/Šálek Václav

Brno - Provizorní přemostění v Brně přes řeku Svratku bude podle Správy železnic hotové asi v sobotu. Podle aktuálních odhadů bude sloužit dva až tři roky. Díky tomu bude možné využívat ve směru na Břeclav obě koleje, kolej do Jihlavy však zůstane nadále vyloučená. Jak dlouho to potrvá, záleží na výsledcích diagnostiky mostu a trvání nápravy současného stavu, řekl ČTK mluvčí Správy železnic Jan Nevola. Provoz na mostě je omezen od čtvrtečního večera kvůli narušeným pilířům a klenbě, pracovníci SŽ provizorní konstrukci chystají od čtvrtečního večera.

O porušení mostu informovali železničáři ve čtvrtek a uvedli, že podle jejich dosavadních zjištění je za porušením stavba protipovodňových opatření. Jejím investorem je město. Mluvčí města Filip Poňuchálek uvedl, že štětovnicové stěny umístěné dva metry od pilíře jsou na místě od léta a od té doby žádné práce nepůsobily otřesy. Město plánuje společné jednání se Správou železnic, jehož cílem bude projednání aktuálního stavu a možností nápravy.

SŽ plánuje dokončit instalaci v sobotu, aby mohl být obnoven provoz na Břeclav po obou kolejích. Postupně demontovala koleje, upravovala železniční spodek i svršek. Po obnovení provozu je naplánovaná detailní diagnostika mostu. Jeho rekonstrukce si vyžádá přípravu projektové dokumentace, poté musejí navazovat další administrativní kroky. "Každopádně je naší snahou zkrátit vyloučení koleje do Jihlavy na co nejkratší možnou dobu. Dočasným řešením může být také tzv. sepnutí pilířů, abychom mohli most používat v běžné míře. Bez provedené diagnostiky mostu je ale těžké v tuto chvíli odhadnout, jakým způsobem budeme postupovat," uvedl Nevola.

Most přes Svratku je čtyřkolejný a dnes je v provozu jedna kolej na Břeclav a možné je provozovat i kolej na Přerov. Kvůli omezení kapacity jižní části nádraží tak dnes jezdí všechny dálkové vlaky mezi Prahou a Břeclaví přes dolní nádraží, stejně tak tudy jezdí všechny osobní vlaky mezi Tišnovem a Židlochovicemi a Hustopečemi. Kvůli tomu také jezdí v desetiminutovém intervalu autobusy mezi dolním a hlavním nádražím.

O vánočních svátcích pojedou všechny vlaky přes hlavní nádraží, protože provoz je výrazně slabší, stejně tak to bude o víkendu 31. prosince a 1. ledna. Mezi svátky a v prvním lednovém týdnu by měly přes dolní nádraží jezdit pouze osobní vlaky mezi Tišnovem a Židlochovicemi a Hustopečemi, a to mezi 4:30 a 20:30. Jak bude vypadat organizace dopravy od 9. ledna, není zatím jisté.