V Brně bude do ledna výstava napájená solárními panely

Brno - V Pražákově paláci v Brně je ode dneška až do 19. ledna k vidění výstava děl finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého, kterou budou unikátně napájet elektřinou venkovní solární panely. Novinářům to řekl ředitel Moravské galerie Brno Jan Press. Zahraničním hostem výstavy je umělkyně Tai Shani, v jiné části mohou lidé vidět portréty sběratele Richarda Adama.

Letos se koná 30. ročník Cen Jindřicha Chalupeckého, nejvýznamnějšího českého ocenění pro vizuální umělce do 35 let. Mezi nominovanými je skupina Comunite Fresca, kterou tvoří trojice Dana Balážová, Markéta Filipová a Martie Štindlová. Dále jsou v nominaci Andreas Gajdošík, Baptiste Charneux, Pavla Malinová a Marie Lukáčová. Jméno laureáta bude známo 6. prosince.

Právě Lukáčová dala podnět k myšlence na vznik energeticky soběstačné výstavy. "Pro sebe se ptala, zda by bylo možné využít nějaký energeticky soběstačný zdroj. Bylo to pro nás impulzem, takže jsme se rozhodli řešit tímto způsobem energetické soběstačnosti celý projekt. Celá výstava je proto protkaná nezávislým okruhem drátů a kabelů," uvedl Press.

Do kabelů vede elektřina ze 60 solárních panelů, které jsou umístěné nedaleko Pražákova paláce v místech, kde v budoucnu vznikne koncertní sál nazvaný Janáčkovo kulturní centrum. Zatím jsou v podzemí garáže, které nemohou být do stavby centra využívané. Náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti) uvedl, že je rád, že je místo alespoň nějak využívané, ale také pochválil pořadatele za energetickou soběstačnost. "Ochrana klimatu je důležitá. Je potřeba hledat alternativy," poznamenal.

Podobně to vidí i Press. "Člověk si uvědomí, kolik je potřeba energie z elektráren. Motivovalo nás to uskromnit se. Důležitá message je, že máme žít udržitelně. Nejde ale jen tlačit na politiky, aby vytvořili aparát úspor a čistou energii s nulovými emisemi, ale my jako uživatelé se k tomu musíme přihlásit a sami udělat nějaké kroky," řekl Press.

Výstava bude přístupná každý den kromě pondělí a úterý od 10:00 do 18:00. Nabídne například techniku fresky, práci na drobných i velkoformátových keramických objektech, ale také videoinstalace nebo figurální malby.