V Británii se ochladilo, doprava ale kvůli počasí zůstává narušená

Londýn - Rekordní vlna veder v Británii dnes již třetím dnem narušila dopravu. Hasiči zůstávají po úterních požárech v pohotovosti, i když zatažená obloha a přeháňky přinesly úlevu od spalujících teplot posledních dnů, uvedla agentura AP.

Meteorologové předpovídají, že v Londýně dnes bude 26 stupňů Celsia, tedy výrazně méně než rekordních 40,3 stupně Celsia, které byly naměřeny v úterý v Coningsby ve středovýchodní Anglii. Na 33 dalších místech byla v úterý zaznamenána maxima, která překonala dosavadní rekord 38,7 stupně Celsia z roku 2019.

Přesto zůstává hlavní železniční trať z Londýna do Edinburghu uzavřena až do poledne. Nyní pokračují práce na opravě elektrického vedení a signalizačního zařízení poškozeného úterním požárem, který způsobilo horko, uvedl železniční provozovatel London and North Eastern Railway (LNER).

Londýnský hasičský sbor měl v úterý nejrušnější den od druhé světové války: hasiči přijali více než 2600 volání o pomoc a v jednu chvíli bojovali s 12 požáry současně, uvedl starosta metropole Sadiq Khan. Požáry podle něj zničily nejméně 41 nemovitostí.

I přes nižší teploty zůstává nebezpečí požárů vysoké, protože horké a suché počasí vysušilo travnaté plochy, upozornil Khan.

"Záběry, které jsme viděli včera (v úterý), mi připomínají to, co jsem v posledních letech viděl v Kalifornii, Austrálii a jižní Evropě, a ne tolik ve Velké Británii," prohlásil starosta.

Vlny veder jsou v důsledku změny klimatu způsobené člověkem stále častější, intenzivnější a trvají déle, přičemž horké a suché počasí pravděpodobně podněcuje požáry. Od začátku průmyslové éry se svět již oteplil přibližně o 1,1 stupně Celsia a pokud vlády na celém světě nepřistoupí k razantnímu snížení emisí, budou teploty dále stoupat, poznamenala AP.