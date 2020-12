V Británii objevili dva případy nové mutace koronaviru z JAR

Londýn - V Británii se objevily dva případy další mutace koronaviru, oba pacienti nedávno cestovali do Jihoafrické republiky (JAR). Británie zavádí omezení cest do JAR a všichni, kdo byli v posledních 14 dnech v JAR nebo přišli do kontaktu s někým, kdo tam byl, musí okamžitě do karantény. Nová varianta se šíří rychleji, než ta původní. Na tiskové konferenci to dnes uvedl britský ministr zdravotnictví Matt Hancock.

Třetí stupeň v britském systému již nestačí na zpomalení šíření nákazy a část země, zejména východ a jihovýchod Anglie, se od 26. prosince přesunou do nejřísnějšího čtvrtého stupně. Zpřísnění je podle ministra nezbytné, týká se regionů Sussex, Oxfordshire, Suffolk, Norfolk a Cambridgeshire.

V Británii také pokračuje očkování, mezi prvními se dostalo na pracovníky a obyvatele pečovatelských domů. Všichni pracovníci v pečovatelských domech v Anglii budou dvakrát týdně podstupovat rychlotest, navíc k týdenním PCR testům, které se již provádějí.