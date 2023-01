V Brazílii složil přísahu levicový prezident Lula

Zvolený brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva mává z otevřeného auta cestou do Kongresu na slavnostní přísahu. (1. ledna 2023)

Brasília - Sedmasedmdesátiletý politický veterán Luiz Inácio Lula da Silva dnes složil přísahu a oficiálně se tak stal se hlavou Brazílie, která je rozlohou i počtem obyvatel pátou největší země světa. O inauguraci informovaly světové tiskové agentury. Levicový Lula se ujal úřadu za zpřísněných bezpečnostních opatření v brazilské metropoli po hrozbách násilí ze strany příznivců jeho krajně pravicového předchůdce Jaira Bolsonara.

Lula v říjnu těsně porazil Bolsonara a získal bezprecedentní třetí prezidentské období po přestávce, kdy půldruhého roku strávil za mřížemi kvůli odsouzení za korupci, které bylo později zrušeno. Jeho soupeř Bolsonaro volební porážku odmítl uznat a nepodloženě tvrdil, že brazilský volební systém není důvěryhodný. Před inaugurací odletěl ze země.

Lula v letech 2003 až 2010 pomohl vymanit miliony Brazilců z chudoby během celosvětového komoditního boomu. Nyní před ním stojí nelehký úkol zlepšit stagnující brazilskou ekonomiku a zároveň sjednotit zemi, která se za Bolsonarovy vlády hluboce rozdělila. Lula prohlásil, že jeho prioritami budou boj proti chudobě a investice do vzdělání a zdravotnictví. Řekl také, že zastaví nelegální odlesňování Amazonie.

"Od Luly se hodně očekává. Bude mít nelehký úkol obnovit v Brazílii normálnost a předvídatelnost a především rychle dosáhnout výsledků, které zlepší kvalitu života jejích obyvatel," řekl Reuters Creomar de Souza, který v Brazílii vede poradenskou společnost Dharma Political Risk.

Bolsonaro v pátek odletěl z Brazílie na Floridu, aby nemusel předat prezidentskou šerpu svému soupeři. Část jeho příznivců poslední dva měsíce protestovala proti výsledku voleb a vyzývala k vojenskému převratu, aby zabránila návratu Luly do úřadu.

Policisté dnes zadrželi muže s výbušným zařízením a nožem, který se pokoušel dostat na veřejné prostranství, kde se inaugurace konala. Již před časem také nalezli výbušné zařízení nedaleko letiště v hlavním městě, přičemž jeho výrobce se podle policie přihlásil k Bolsonarovým příznivcům.

I přes přísné bezpečnostní podmínky se dnes před budovou brazilského Kongresu od časného rána shromažďovaly davy Lulových stoupenců oblečených do červené barvy jeho Strany pracujících. Přišli se podívat na slavnostní uvedení Luly do úřadu, ale také na hudební festival, který se zde dnes pořádá. Lula a nastupující viceprezident Geraldo Alckmin projížděli městem v otevřeném kabrioletu a poté se vydali do Senátu, kde se konal slavnostní ceremoniál.