V Brazílii poprvé v sezoně F1 kralovali piloti Mercedesu, vyhrál Russell

Sao Paulo - Velkou cenu Brazílie vozů formule 1 ovládli poprvé v sezoně piloti Mercedesu. Premiérový triumf v kariéře získal George Russell, který porazil v cíli o 1,529 vteřiny týmového kolegu Lewise Hamiltona. Třetí dojel Carlos Sainz z Ferrari.

Čtyřiadvacetiletý Russell se dočkal prvního vítězství při 81. startu v F1. Britský jezdec navázal na úspěch ze sobotního sprintu, díky němuž startoval z první pozice. V závěru uhájil vedení před Hamiltonem, který měl během závodu kolizi s Maxem Verstappenem z Red Bullu a musel stahovat ztrátu.

Mercedes oslavil první double po dvou letech. Naposledy získal první a druhé místo v Grand Prix Emilie Romagny 2020.

Jistý světový šampion Verstappen dojel šestý, týmový kolega Pérez skončil hned za ním a dělí se o druhé místo v šampionátu s Charlesem Leclercem z Ferrari. Oba jezdci mají před závěrečným podnikem v Abú Zabí shodně 290 bodů. Red Bull nenavázal na předchozích devět triumfů za sebou.

Úvod předposledního závodu sezony na okruhu Interlagos v Sao Paulu byl plný nehod. Již v prvním kole narazil Daniel Ricciardo z McLarenu do Kevina Magnussena a oba museli odstoupit. Pro dánského jezdce tak skončil jubilejní 100. závod v týmu Haas neúspěchem.

Na trať vyjel safety car a hned po restartu v sedmém kole se střetl Verstappen s Hamiltonem. Nizozemec se natlačil před rivala z Mercedesu do vnitřku zatáčky, poškodil ale po nárazu přední křídlo a musel do boxů. Dvojnásobný světový šampion dostal pětivteřinový trest a propadl se na chvost pole. Hamilton klesl na osmou příčku, brzy se ale vrátil do popředí.

Pětivteřinový trest dostal také Lando Norris, který o pár zatáček dál "sestřelil" z tratě Leclerca. Monačan skončil v bariérách z pneumatik, navzdory tvrdému nárazu však v závodě pokračoval.

Ve vedení se držel vítěz sobotního sprintu Russell před Pérezem a Sainzem. Na první trojici se postupně dotahoval Hamilton, který zajížděl nejrychlejší kola a v polovině závodu byl už třetí. Ve 45. kole se přehnal i přes druhého Péreze.

V 52. kole odstoupil Norris a po zavedení režimu virtuálního safety caru vyjel na trať o tři kola později i ten reálný. Pole se sjelo dohromady a Mercedes dal oběma pilotům povolení zabojovat o vítězství. Russell však nedal Hamiltonovi šanci a udržel do konce více než vteřinový náskok. Brit korunoval dominanci prémiovým bodem za nejrychlejší kolo. Hamilton skončil druhý popáté v sezoně a dál mu hrozí, že zakončí poprvé v kariéře sezonu bez vítězství.

Ze třetího místa se propadl Pérez, který nakonec dojel sedmý za Verstappenem. Skokanem dne se stal Fernando Alonso z Alpine, jenž si oproti startu polepšil o třináct příček a skončil pátý.

Poslední závod sezony v Abú Zabí se pojede příští týden 20. listopadu.

Pořadí Velké ceny Brazílie: 1. Russell 1:38:34,044, 2. Hamilton (oba Brit./Mercedes) -1,529, 3. Sainz (Šp./Ferrari) -4,051, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -8,441, 5. Alonso (Šp./Alpine) -9,561, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -10,056, 7. Pérez (Mex./Red Bull) -14,080, 8. Ocon (Fr./Alpine) -18,690, 9. Bottas (Fin./Alfa Romeo) -22,552, 10. Stroll (Kan./Aston Martin) -23,552. Nejrychlejší kolo: Russell. Průběžné pořadí MS (po 21 z 22 závodů): 1. Verstappen 429 b., 2. Pérez a Leclerc oba 290, 4. Russell 265, 5. Hamilton 240, 6. Sainz 234, 7. Norris (Brit./McLaren) 113, 8. Ocon 86, 9. Alonso 81, 10. Bottas 49. Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 719, 2. Ferrari 524, 3. Mercedes 505, 4. Alpine 167, 5. McLaren 148, 6. Alfa Romeo 55, 7. Aston Martin 50, 8. Haas 37, 9. Alpha Tauri 35, 10. Williams 8.