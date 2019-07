V boji o největší armádní zakázku pokračují všechny čtyři firmy

Praha - V boji o největší armádní zakázku české historie, nákup bojových vozidel pěchoty, pokračují všechny čtyři oslovené firmy. Rozhodlo o tom ministerstvo obrany. Společnostem odeslalo dopis, ve kterém je s postupem do další fáze výběru seznámilo. ČTK to dnes sdělil tiskový mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Ministerstvo obrany plánuje nakoupit 210 pásových bojových vozidel pěchoty, cena bude podle předpokladů přes 50 miliard korun.

Ministerstvo obrany s nabídkou v účasti v tendru oslovilo firmy BAE Systems, General Dynamics European Land Systems (GDELS), Rheinmetall Landsysteme a německé konsorcium PSM, což je společný podnik společností Krauss-Maffei Wegmann a Rheinmetall Landsysteme. Mezinárodní firma BAE Systems vyrábí ve Švédsku vozidlo CV90, nadnárodní GDELS nabízí španělsko-rakouský projekt Ascod a německá firma Rheinmetall Landsysteme by chtěla uspět s vozidlem Lynx. PSM se o zakázku uchází se strojem Puma.

Společnosti zaslaly obraně nabídky na účast v tendru. Musely potvrdit, že dokážou splnit 16 nepřekročitelných, takzvaných "no go" požadavků armády. Pokud by tak neučinily, byly by ze soutěže vyřazeny. Mezi tyto parametry patří například počet lidí, které vozidlo musí přepravit, nebo výzbroj v podobě bojové věže s posádkou. Právě tyto parametry dosud nesplňovalo podle dostupných informací německé bojové vozidlo Puma od PSM.

Přihlášky do největšího armádního tendru novodobé historie České republiky v posledních týdnech hodnotila ministerská komise. Podle Pejška se všechny společnosti ke splnění všech armádou a ministerstvem stanovených nepřekročitelných požadavků písemně zavázaly. Na základě doporučení hodnotící komise poslal v pondělí pověřený náměstek ministra pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Filip Říha všem uchazečům oznámení, že jejich žádost o účast byla přijata. Firmy nyní dostanou výzvu k podání předběžné nabídky. Podle dřívějších vyjádření Říhy na to budou mít dva měsíce, poté mohou požádat o prodloužení lhůty.

Armáda požaduje 210 vozidel v sedmi různých modifikacích. Většina z nich bude sloužit jako BVP, která mají uvézt 11 vojáků, mít věž s osádkou nebo kanon ráže 30 milimetrů. Další budou ve verzích velitelské, průzkumné, ženijní, vyprošťovací, zdravotnické a jako dělostřelecká pozorovatelna. Armáda zároveň požaduje téměř tři desítky servisních a dílenských vozidel na kolovém podvozku. Důležitým kritériem při výběru vítěze bude i rozsah zapojení českého obranného průmyslu na výrobě vozidel.