V Bludově bude poprvé veřejně k vidění třímetrový dřevěný betlém

Bludov (Šumpersko) - V Bludově na Šumpersku bude poprvé veřejně vystavený unikátní třímetrový betlém. Je starý 60 let, pochází ze Slovenska. Manželé Březinovi dosud vyřezávaný betlém stavěli pouze ve svém obývacím pokoji. Zhruba 60 let staré jesličky, které zdědili po předcích, podstoupily za poslední čtyři roky náročnou renovací. Do rekonstrukce betlému se zapojila desítka lidí, od rodinných příslušníků po přátele; na jeho obnově strávili stovky hodin, řekl ČTK majitel jesliček Dušan Březina. Betlém bude od neděle k vidění v bludovském kulturním domě.

Autorem betlému je Březinův strýc Jan Sentivana, k Dušanovi Březinovi se dostal s prosbou, aby se rodinná památka zachránila. "Pracovalo na tom deset lidí, každý na tom udělal obrovský kus práce. Nejvíc musím poděkovat své ženě, která to celé tolerovala. Z výsledku mám po čtyřech letech nádherný pocit," uvedl osmačtyřicetiletý Březina. Řada figurek byla podle něj v dezolátním stavu, přesto se vše podařilo zachránit. Součástí třípatrových jesliček, kde nechybí například mlýn, posed, tančírna, ale i radnice a domečky s výjevy ze života vesnice, je v současné době přes 100 figurek a zhruba 140 zvířat.

Autor díla pocházel z východního Slovenska, jen pár kilometrů od ukrajinských hranic, což se odrazilo i na původní podobě betlému, který hýřil barvami. Jen na jedné chaloupce se našlo až 14 různých barev. Dušan Březina všechny domečky včetně postav ve své garáži obrousil a následně často i několikrát za sebou natřel, barevnost nakonec sjednotil do žluté a hnědé, která více připomíná zdejší region. Další přátelé i členové rodiny mu pomáhali s malováním či s restaurováním figurek. Ty do betlému doplnil i podle svých vzpomínek, detaily na těch zachovaných studoval často s lupou v ruce i ze starých fotografií.

V obdivuhodném třímetrovém vyřezávaném díle najdou diváci i detaily, jako je seno v chlívu, pohyblivý mlýn, namleté obilí v pytlích, tanečníky v tančírně či husy u krmítka. Hodiny času zabere i samotná stavba betlému, který stojí na pečlivě nasbíraném a měsíc sušeném mechu.

Poslední tři roky manželé Březinovi stavěli betlém v obývacím pokoji, kde si jej za tu dobu přišlo prohlédnout odhadem až 400 přátel, sousedů i rodinných příslušníků. Během adventu tak měli doma poslední dobou živo, i podle Dušana Březiny to bylo často náročná, ale společenská záležitost. Přesun betlému do kulturního domu však bral jako výzvu - vystavuje jej totiž v prostorách, kde bydlel jako malé dítě. Po třech letech nyní budou mít Březinovi sice prázdno v obývacím pokoji, hlava rodiny však o další práci mít nouzi nebude. "Já mám další koníčky, mám zahradu, sbírám zvonky a rolničky a staré turistické hole se štítky. Spravovat mám co," dodal s úsměvem Dušan Březina.